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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBCTürkçe
15.08.2018 - 20:21, Son Güncelleme:

Gizemli uydu: ABD ve Rusya'yı karşı karşıya getirdi

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Gizemli uydu: ABD ve Rusya'yı karşı karşıya getirdi

Gizemli bir Rus uydusu, ABD'de alarma yol açtı. Bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi uydunun "oldukça anormal bir davranış sergilediğini" söyledi.

Gizemli uydu: ABD ve Rusyayı karşı karşıya getirdi

Genel Sekreter Yardımcısı Yleem Poblete, dün İsviçre'deki bir basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Ne olduğunu kesin olarak bilemiyoruz ve ne olduğunu doğrulamanın hiçbir yolu yok" dedi.

Yleem Poblete, bunun bir silah olup olmadığını bilmenin imkansız olduğunu da kaydetti.

Rusya açıklamaları "şüpheye dayanan temelsiz, karalayıcı suçlamalar" şeklinde nitelendirdi.

Söz konusu uydu, geçen yıl Ekim ayında fırlatılmıştı.

Poblete, silahlardan arınma konusundaki konferansta, uydunun yörüngedeki davranışının, Rus uyduları da dahil olmak üzere daha önce yörüngede gözlemlenen uyduların davranışlarına benzemediğini kaydetti.

Rusya'nın Uzay Gücü komutanının "yeni silah prototipleri" edinmenin öncelikli amaçları olduğu açıklamasına da değinen Poblete, "Rusların bu uyduyla ilgili niyetleri belirsiz ve dolayısıyla bu oldukça rahatsız edici bir gelişme" ifadelerini kullandı.

Poblete, Rusya'nın uydusavar silah edindiklerine ilişkin ABD'nin "ciddi endişelerinin" olduğunu kaydetti.

 

RUS DİPLOMAT: ŞÜPHEYE, VARSAYIMA DAYANAN SUÇLAMALAR

Üst düzey Rus diplomat Alexander Deynko, Reuters'a yaptığı açıklamada iddiaları, "şüpheye, varsayıma ve bunlar gibi şeylere dayanan temelsiz, karalayıcı suçlamalar" olarak nitelendirdi.

Deynko, ABD'yi Rusya ve Çin'in uzayda bir silahlanma yarışını önlemeyi amaçlayan anlaşmasına katkıda bulunmaya çağırdı.

Kraliyet Birleşik Hizmetler Enstitüsü'nden (RUSI) uzman Alexandra Stickings, uzay silahlarının yörüngede konvansiyonel silahlardan daha büyük bir enkaza yol açacağını söyledi.

"(Bu tür silahlar) bir uyduyu onu yok ederek ya tamamen durduran ya da çalışmasını bir süreliğine engelleyen lazerleri ya da mikrodalga frekanslarını içerebilir" dedi.

Ancak uzayda ne tür teknolojilerin kullanılabilir durumda olduğunu bilmenin zor olduğunu, çünkü bu tür bilgilerin genellikle gizli olduğunu kaydetti.

Uzaya herhangi bir müdahalenin bir ülkenin kasıtlı olarak, düşmanca bir tavır içerisinde yaptığını kanıtlamanın çok zor olacağını da sözlerine ekledi.

Stickings, ABD Başkanı Donald Trump'ın bir uzay gücü kuracağı açıklamasına da değinerek, "ABD olayı şu şekilde yansıtmaya çalışıyor: Uzay çok barışçıldı, şimdi ise Rusların ve Çinlerin yaptığına bakın" dedi.

Donald Trump Haziran ayında Savunma Bakanlığı'na Amerikan ordusunun yeni bir kolu olarak 'Uzay Gücü' kurması emri verdiğini açıklamıştı.

Gizemli uydu: ABD ve Rusyayı karşı karşıya getirdi

 

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