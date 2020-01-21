Gizemli salgında 3’üncü can kaybı
ÇİN’de zatürreye yol açan ve SARS’a benzetilen hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e çıkarken hastalığın ilk çıktığı Wuhan kentinde vaka sayısı 140’ı geçti.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, başkent Pekin’de 2 ve ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen kentinde 1 vaka daha tespit edildiğini açıkladı. Açıklamada, söz konusu salgının Çin’de ortaya çıkan ve 2002-2003 yıllarında 700’den fazla kişinin yaşamını yitirmesine yol açan SARS gibi ciddi düzeyde olmadığı ifade edildi. Öte yandan Tayland ve Japonya’dan sonra hastalığa Güney Kore’de de rastlandı.
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