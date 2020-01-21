Gizemli salgında 3’üncü can kaybı

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, başkent Pekin’de 2 ve ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen kentinde 1 vaka daha tespit edildiğini açıkladı. Açıklamada, söz konusu salgının Çin’de ortaya çıkan ve 2002-2003 yıllarında 700’den fazla kişinin yaşamını yitirmesine yol açan SARS gibi ciddi düzeyde olmadığı ifade edildi. Öte yandan Tayland ve Japonya’dan sonra hastalığa Güney Kore’de de rastlandı.