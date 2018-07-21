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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
21.07.2018 - 22:55, Son Güncelleme:

Gizemli lahitin sırrı çözüldü: Bakın ne çıktı?

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Gizemli lahitin sırrı çözüldü: Bakın ne çıktı?

Mısır Tarihi Eserler Yüksek Konseyi, temmuz ayının başında ülkenin kuzeyindeki İskenderiye'de bulunan bir lahit içinde sıvının, hayat iksiri ya da kırmızı cıva değil lağım suyu olduğunu duyurdu.

Bir inşaat çalışması sırasında bulunan 30 tonluk lahitin içindeki suyun içilmesi yönünde sosyal paylaşım sitelerinde kampanya başlatıldığı yönündeki haberlere Mısır yönetimi açıklık getirdi.

HAYAT İKSİRİ VE KIRMIZI CIVA İDDİALARI

Mısır Tarihi Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Mustafa Veziri yaptığı açıklamada, uzmanların lahitin içindeki sudan numune alarak tahlil ettiğini ve bu suyun hayat iksiri ya da kırmızı cıva değil, lağım suyu olduğunun ortaya çıktığını söyledi.

Lahitin içinde bulunan 3 kafatasının, askerlere ait olduğu yönünde daha önce yaptığı açıklamalara atıfta bulunan Veziri, bu açıklamaları kafataslarının şekillerine bakarak yaptığını, onun dışında askerlere ait olup olmadıklarıyla ilgili ellerinde bulgu olmadığını, sadece birisinde ok izine rastlandığını aktardı.

Veziri, lahitin üzerinde hangi döneme ya da kime ait olduğuna dair hiyeroglif yazılar ya da süslemeler olmadığını belirtti.

Batı basınında yer alan haberlerde, bulunan lahitin Büyük İskender'e ait olduğu yer almış ancak Mısır yönetimi bunu yalanlamıştı.

 

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