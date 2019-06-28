Girit’te sondaj
Yunanistan, ABD’nin ExxonMobil ve Fransız Total şirketlerine Girit adasının batı ve güney batısında doğalgaz arama ve sondaj çalışması yapma izni verdi.
Bölge Türkiye açısından sorun teşkil etmiyor. Arama çalışmaları 3 yıl sürecek, ilk sondaj denemesi ise 2022’den sonra yapılacak. Dün Atina’da imzalanan anlaşma Yunan Parlamentosu’nda onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek. Çıkarılacak doğalgazdan sağlanacak gelirin yüzde 40’ı ExxonMobil’in, yüzde 40’ı Total’in ve yüzde 20’si Yunan Petrolleri’nin (ELPE) olacak.
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