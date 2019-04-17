Girit’e bayrak diken Alman subaylara ceza
YUNANİSTAN’ın Girit Adası’ndaki Sudas üssünde görev yapan iki Alman subayı, Akrotiri mevkiinde bir kayalıkta bulunan Yunan bayrağını indirip Alman bayrağı diktikleri için 3 yıl tecilli 10’ar ay hapis cezasına çarptırıldı.
Alman askerler, bir haftalık eğitim için Girit’teki NATO merkezinde görev alıyordu. Çevre sakinlerinin şikayeti üzerine gözaltına alınan iki asker, Hanya Suçüstü Mahkemesi’nde “Yürüyüşe çıkmıştık. Manzaraya hayran kaldık ve Alman bayrağı diktik. Kötü bir niyetimiz yoktu” dediler. Askerlerin avukatı Andreas Vrontakis de Alman Bild gazetesine “İkisi de mahkemede Almanya’da bir tepeye çıkıldığında oraya bayrak dikmenin normal olduğunu söylediler. Ancak yargıç kabul etmedi” diye konuştu. Pazarı pazartesiye bağlayan geceyi nezarette geçiren iki asker, dün Almanya’ya sınırdışı edildi. Almanya’da da disiplin kurulunun önüne çıkarılmalarının beklendiği belirtildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle