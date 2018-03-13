Gina Haspel ABD tarihinde ilk kadın CIA direktörü oldu
ABD Başkanı Trump, Rex Tillerson'ı görevden alarak yerine CIA Başkanı Mike Pompeo'yu atadı. CIA Direktörlüğüne getirilen isim ise Gina Haspel oldu. Haspel ABD tarihinin ilk kadın CIA direktörü.
1985 yılında CIA bünyesine katılan Gina Haspel Şubat 2017'de ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) Başkan Yardımcılığı görevine getirilmişti. 62 yaşındaki Haspel, Pompeo'ya en yakın isim olarak biliniyor.
Haspel, CIABaşkan Yardımcılığı görevine getrilmeden önce Tayland’da bulunan CIA hapishanesini yönetiyordu.
Haspel’in ismi, 2002 yılında Tayland’da El Kaideli teröristlere “waterboarding” işkencesinin uygulandığı bir ABD tesisini yürüttüğü iddialarıyla anılmıştı.
Haspel terörle Mücadele alanında bir çok ödüle de sahip.
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