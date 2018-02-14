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    Geyiğin çarptığı helikopter düştü

    DIŞ HABERLER SERVİSİ
    14.02.2018 - 23:47 | Son Güncelleme:

    ABD’nin Utah eyaletinde bir geyik, sıçrayarak çarptığı araştırma helikopterini düşürdü. Helikopterdeki iki kişi hafif yaralandı. Geyik ise öldü.

    Geçen pazartesi öğleden sonra meydana gelen inanılmaz olayda 10 feet (3 metre) irtifaya inen helikopter personeli geyiğin üzerine ağ atmaya çalışırken, geyik bir anda sıçrayarak hava aracının kuyruk rotoruna çarptı. Çarpışma sonucu düşen helikopterdeki iki personel hafif yaralandı.

    İZLEME ÇİPİ TAKILACAKTI

    Teksas’tan gelen araştırma ekibinin amacı ağ ile yakaladıkları geyiği uyuşturup izleme aygıtı takmak ve hayvanın hareketlerini izlemekti. Utah Eyaleti Doğal Yaşam Kaynakları Bölümü’nden Mark Hadley, eyaletteki vahşi yaşamı izlemek için helikopterlerin sık sık kullanıldığını kaydetti.  

    Etiketler: Utah , geyik , gazetehaberleri
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