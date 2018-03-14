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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerGerilimin gölgesinde ilk temas!
Dünya Gerilimin gölgesinde ilk temas!
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Sıradaki Haber:Seçenekler masada: Rusya'ya '11 Eylül' muamelesi mi?

Dünya
AA
14.03.2018 - 00:13, Son Güncelleme:

Gerilimin gölgesinde ilk temas!

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Gerilimin gölgesinde ilk temas!

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefonda görüştü. Görüşme Gerasimov'un ABD'nin Suriye'de saldırı hazırlığında olduğu iddialarının ardından gerçekleşti.

ABD Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Görüşme Suriye dahil ortak kaygılara odaklıydı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, iki komutanın görüşmenin içeriği konusunda herhangi bir açıklama yapılmaması konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

Görüşmenin, Orgeneral Gerasimov'un ABD'nin Suriye'de rejime yönelik bir füze saldırısı hazırlığında olduğu iddialarının ardından gelmiş olması dikkati çekti.
Rusya TASS haber ajansının haberine göre Gerasimov, Suriye yönetiminin Doğu Guta'da kimyasal silah kullandığı gerekçesiyle ABD'nin rejime saldırmasının sağlanmasının planlandığını ileri sürmüştü.

Gerasimov, Şam da dahil olmak üzere Suriye'nin bir noktasının bombalanması ve bunun Rus askerlerin hayatını tehlikeye sokması durumunda karşılık verileceğini ifade etmişti.

PENTAGON'DAN GERASİMOV'A TEPKİ

Gerasimov’un bu açıklamasına ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) tepki geldi.  AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Pentagon sözcülerinden Binbaşı Adrian Rankine Galloway, "Rusya dikkat dağıtmayı durdurmalı ve Esad rejimini masum Suriye vatandaşlarına şiddet uygulamasını durdurmaya zorlamalı ve Doğu Guta ve diğer uzak bölgelerdeki insanlara gerekli yardımların ulaşmasına izin vermelidir." dedi.

Binbaşı Galloway, şunları ifade etti:

"Esad rejimin zulmünü destekleyerek Rusya Esad rejimin kıyımlarına ortaktır. Suriye'nin kendi halkına karşı uluslararası hukuku ihlal ederek kimyasal silah kullandığına dair artan kanıtları göz ardı etmek mümkün değil."

Diğer taraftan ABDli yetkililer, Amerikan medyasına yaptığı açıklamalarda, ABD'nin Rusya'ya, Doğu Guta başta olmak üzere Suriye'nin güney doğusunda söz konusu saldırıları ele almak üzere Ürdün'de bir görüşme çağrısında bulunduğunu bildirdi. 

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