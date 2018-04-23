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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
Razi CANİKLİGİL/NEW YORK
23.04.2018 - 21:30, Son Güncelleme:

Gerilimin gölgesinde Almanya ile kritik görüşme: Masada 2 konu

Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
Gerilimin gölgesinde Almanya ile kritik görüşme: Masada 2 konu

‘Barışı İnşa ve Barışın Sürdürülmesi” konulu BM Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Toplantısı’na katılmak üzere New York’ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TSİ 23:15’de Almanya Dışişleri Bakanı Maas ile görüşecek. Görüşmede yabancı siyasetçilerin Almanya’da seçim kampanyası yürütmesini yasaklama kararı gündeme gelecek. Almanya ise 2019-20 BMGK adaylığı için Türkiye’nin desteğini isteyecek.

BMGK’DA KONUŞTU

Güvenlik Konseyi’ndeki ‘Gençlik, Barış ve Güvenlik’ konulu BM Güvenlik konseyi zirvesinde konuşan Çavuşoğlu; ‘Yabancı düşmanlığı; İslam karşıtı akımlar; etnik ve dini ayrımcılık ve sosyo-ekonomik marjinalleşme, gençler arasında radikalleşmenin temel nedenleridir.’ dedi.

Dünyada 1.9 milyar genç nüfusun bulunduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, Türkiye'de nüfusun yarısının 31 yaşın altında olduğunu, ayrıca 900 bin Suriyeli gence ev sahipliği yaptıklarını anlattı. Bakan Çavuşoğlu; dünyanın her yerinde, aşırılıkçı ideolojiler, radikalleşme ve terörizmin gençleri hedef aldığını belirterek, Yabancı düşmanlığı; İslam karşıtı akımlar; etnik ve dini ayrımcılık ve sosyo-ekonomik marjinalleşme, gençler arasında radikalleşmenin temel nedenleridir’ diye konuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurul Başkanı Miroslav Lajcak öncülüğünde 24-25 Nisan’da düzenlenecek toplantı kapsamında BM’nin barışı inşa ve barışın sürdürülmesi faaliyetlerine Türkiye’nin katkıları ve yaklaşımı hakkında salı günü Genel Kurul’a hitap edecek olan Bakan Çavuşoğlu, buradaki ilk temaslarını Belçika Dışişleri bakanı Didier Reynders ve Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz ile biraraya geldi.

ALMANYA İLE KRİTİK GÖRÜŞME

Bugün TSİ 23:15’de Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile biraraya gelecek olan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı ile Almanya'da Türk siyasilerin seçim kampanyası yürütmesi yasağı konusunu gündeme getirecek. Almanya ise 2019-20 BMGK adaylığı için Türkiye’nin desteğini isteyecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçimler öncesinde Avrupa'da Türk vatandaşlarına hitaben bir konuşma yapacağını açıklamasının ardından, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yabancı siyasilerin Almanya'da seçim kampanyası yürütmesine izin verilmeyeceğini tekrarlamıştı.

"TAVRIMIZ NET"

New York’a gitmeden önce Kanada'nın Toronto kentinde G7 dışişleri bakanları toplantısına katılan Bakan Maas, "Bizim bu konudaki tavrımız net. Yabancı bir ülkede yapılacak seçimlerden üç ay önceki dönemde, Almanya'da seçim kampanyası yürütülmeyecek" şeklinde konuşmuştu. Maas, "Bu hangi ülkeden geldiklerinden bağımsız olarak herkes için geçerli" diye eklemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Büyük ihtimalle şu anda yurt dışındaki hazırlığımız tamam. Şöyle 10-11 bin kişilik bir kapalı spor salonunda –şu anda ülkeyi açıklamayacağım- orada uluslararası kuruluşun inşallah toplantısında bulunacağım ve orada Türk vatandaşlarıma sesleneceğim. Ve büyük ihtimalle de Avrupa'yı orada toparlayacağız, orada da inşallah bu konuşmamızı yapacağız" şeklinde konuşmuştu.

Son dakika... Almanyaya nota gönderildi
Son dakika... Almanya'ya nota gönderildi
 

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Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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