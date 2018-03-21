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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriDünya Gerilimi tırmandıracak hamle: AB'de Rum-Yunan manevrası
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Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
21.03.2018 - 22:49, Son Güncelleme:

Gerilimi tırmandıracak hamle: AB'de Rum-Yunan manevrası

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
Gerilimi tırmandıracak hamle: AB'de Rum-Yunan manevrası

AVRUPA Birliği ile Türkiye arasında 26 Mart’ta Bulgaristan’ın Varna şehrinde yapılacak olan liderler buluşmasına günler kala Güney Kıbrıs Rum Kesimi (GKRY) ve Yunanistan’dan, Brüksel-Ankara hattında gerilimi tırmandıracak bir hamle geldi.

Rum-Yunan ikilisinin, Ada açıklarında ve Ege Denizi’nde yaşanan gerginlikleri bahane ederek başlattıkları ve son günlerde yoğunlaştırdıkları manevralar sonucunda, 22-23 Mart’ta Brüksel’de devlet ve hükümet başkanları seviyesinde yapılacak AB Zirvesi’nin sonuç bildirisinde, Türkiye’nin ‘bölgedeki tavrı ve eylemlerinin’ güçlü şekilde kınanması gündeme geldi. ‘Güçlü kınama’ vurgusu zirvenin taslak bildirisine girdi.

Özellikle Rum yönetimi hafta başından bu yana AB dışişleri bakanları düzeyinde ve AB Komisyonu nezdinde sonuç bildirisini kendi talepleri doğrultusunda şekillendirmek için çaba harcıyordu. Tüm bu girişimler sonrasında, AB sonuç bildirisinde kınamanın yanı sıra Türkiye’ye bölgedeki ‘bu tür eylemlerine’ acilen son verme çağrısı da yer alacak. Türkiye’den, ‘GKRY’nin bölgedeki doğal kaynaklara yönelik egemenliğine’ saygı da isteyecek olan AB, iyi komşuluk ilişkilerinin önemine ve tüm AB üyesi ülkelerle ilişkilerin normalleştirilmesinin gereğine de dikkat çekecek. AB, Yunanistan ve GKRY ile dayanışma içinde olduğu mesajını da verecek. Sonuç bildirisinde, sınırı geçtikleri için tutuklanan iki Yunan askerin durumuna da ‘AB vatandaşları’ vurgusuyla yer verilmesi ve hızlı çözüm talebinde bulunulması bekleniyor.

TUSK’U DEVREYE SOKMA ÇABASI

Rumlar, bununla da yetinmeyip Kıbrıs konusunun 26 Mart’ta AB Dönem Başkanı sıfatıyla Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov’un ev sahipliğinde, Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılacak toplantının ana unsurları arasında yer almasını sağlamaya çalışıyor. Bu beklentinin AB tarafından karşılanıp karşılanmaması büyük ölçüde Tusk’un tavrına bağlı olacak. Rum lider Nikos Anastasiadis’in, Brüksel’deki zirve öncesinde Tusk ile bir araya gelmesi öngörülüyor.

TÜRKİYE’NİN ÖNCELİĞİ FARKLI

Türkiye’nin ise 26 Mart’taki toplantıda özellikle tarafların 2016’da üzerinde anlaştığı 18 Mart mutabakatındaki unsurlara odaklanan ve bu belge bağlamında AB’nin atması gerekirken atmadığı adımları öne çıkaran bir yaklaşım benimsemesi bekleniyor. AB, kanadının Kıbrıs konusunu öne çıkarması durumunda da Türkiye’nin bu konudaki mevcut tezlerini ve bölgedeki doğal kaynaklar konusundaki kararlılığını tekrarlaması öngörülüyor.

 

 

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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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