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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
DHA
16.11.2018 - 19:58, Son Güncelleme:

Gerilimi artıracak hamle: Rumlar başladı

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Gerilimi artıracak hamle: Rumlar başladı

GÜNEY Kıbrıs Rum Yönetimi Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, Amerikan Exxon Mobil ile Katar Petroleum’un Rum yönetimince tek taraflı ilan edilen ’Münhasır Ekonomik Bölge’ içerisindeki 10’uncu parselde, ’Delfini’ bölgesinde doğal gaz bulmak için sondaj çalışmasına başladığını açıkladı. Sondaj çalışmaları öncesinde ABD’nin enerji kaynaklarından sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Francis Fannon da Rum tarafını ziyaret etti.

Rum yönetimince tek taraflı ilan edilen ’Münhasır Ekonomik Bölge’ içerisinde, 10’uncu parselde bulunan ’Delfini’ bölgesindeki doğal gaz sondajı çalışması, İngiliz bayraklı ’Stena Icemax’ sondaj gemisiyle gerçekleştiriliyor. Geminin çevresinde ise destek gemileri bulunuyor. ABD’ye ait savaş gemilerinin de bölgede olduğu bildirildi.

Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in açıkladığı sondaj çalışmaları öncesi, ABD’nin enerji kaynaklarından sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Francis Fannon da, Rum tarafını ziyaret etti. Bu ziyaretle ilgili de açıklama yapan Lakkotripis, ABD şirketinin doğalgaz arama çalışmalarının önemli olduğunu söyledi. Rum Bakan, Fannon’un ziyaretinden memmuniyet duyduklarını, ABD’nin enerji konusunda yaptıkları çalışmaları desteklediğini savundu. Fannon ise Kıbrıs ziyareti sonrasında Mısır ve İsrail’e de gideceğini belirtti. Rum kaynaklar; Fannon’un, ’ABD’nin Rumların doğal zenginliklerini geliştirmekle ilgili haklarını tanıdığına’ dair tezini yinelediği kaydetti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN UYARDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğalgaz araştırmaları konusunda ilgili tarafları uyarmıştı. Fransa dönüşü uçakta açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’de mevcut uzlaşmazlığın, tehlikeli bir noktaya gitmemesi için sizce nasıl bir mekanizma işletilmesi lazım?" sorusuna şöyle yanıt vermişti:

"Bu konu ile ilgili olarak çıkarlar çatışıyor muhakkak. ABD’lilerin Exxon Mobil ile Rumların müşterek bir çalışması var. ABD’liler de ’Oraya siz girmeyin, bunun dışında ne yapacaksınız yapın’ havasındalar. Biz malum, önce kuzeyden başladık şu anda. Bu iş için iki sondaj gemimiz, iki sismik gemimiz olacak. Sondaj gemilerimizden biri Doğu Akdeniz’de, diğeri Karadeniz’de çalışacak. Sismikler zaten çalışıyor. Böylece kararlı bir şekilde biz bu yola devam edeceğiz. Yanlarında koruma, güvenlik olarak bütün her türlü tedbir alınmış vaziyette. Biz bu konuda dostlarımıza da gerekeni söylüyoruz. ’Bizi dara, zora sokmayın’ diyoruz. Karşılıklı güven ancak bu şekilde tesis edilebilir. Bizim anlayışımız budur."

Gerilimi artıracak hamle: Rumlar başladı

SON 24 SAATTE NE OLDU?

Son 24 saatte ne oldu? (16.11.2018) – 2 İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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