Gerilimde yeni perde: AB de harekete geçiyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriGerilimde yeni perde: AB de harekete geçiyor
GeriDünya Gerilimde yeni perde: AB de harekete geçiyor
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
AA
23.03.2018 - 20:11, Son Güncelleme:

Gerilimde yeni perde: AB de harekete geçiyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gerilimde yeni perde: AB de harekete geçiyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere'nin Salisbury kentinde eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesiyle ilgili, "Tüm liderler, bu saldırının ardında Rusya'nın sorumluluğunun olduğunu teyit ettiler. Biz bu saldırıyı güvenliğimize karşı ciddi bir tehdit ve Avrupa'nın egemenliğine yönelik bir saldırı olarak görüyoruz." dedi.

Macron, Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi sonunda, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile ortak basın toplantısı düzenledi. Zirvede, AB modeli ve Avrupa'nın egemenliği konularının ele alındığını dile getiren Emmanuel Macron, dün İngiltere Başbakanı Teresa May ve Almanya Başbakanı Merkel ile bir araya geldiğini anlattı.

TAM DESTEK GELDİ

May'in, üye ülkelerin liderlerine Salisbury saldırısının arkasında büyük ihtimalle Rusya'nın olduğu şeklinde bilgi verdiğini kaydeden Macron, "Tüm
üye ülkeler, müttefikleri İngiltere'ye tam desteklerini bildirdiler. Tüm liderler, başka bir açıklaması olamayacağını düşündükleri bu saldırının ardında Rusya'nın sorumluluğunun olduğunu teyit ettiler. Biz bu saldırıyı güvenliğimize karşı ciddi bir tehdit ve Avrupa'nın egemenliğine yönelik bir saldırı olarak görüyoruz." diye konuştu.

Bu saldırıya karşı AB'den ortak bir tepki verilmesi gerektiğini vurgulayan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, aksi taktirde AB'nin egemen bir birlik olamayacağını savundu.

BİREYSEL BİR TEHDİT SÖZ KONUSU

Macron, Fransa'nın internet ve bilişim devlerine vergi uygulanmasıyla ilgili AB Komisyonunun teklifini desteklediğini de aktardı. Gelecek haftalarda Berlin'e gideceğini ve Avro Bölgesi'nin reformu ile ilgili çalışmaları ilerleteceklerini söyleyen Emmanuel Macron, "Birliğin korunması bizim pusulamızdır" ifadeleriyle, İngiltere ile sürdürülen müzakerelere devam edileceğini ve Brexit Müzakerecisi Michel Barnier'e olan güveninin tam olduğunu kaydetti.

Fransa'da terör saldırıları ve tehdidinin biçim değiştirdiğini söyleyen Macron, "Daha önce dışarıdan yönetilen saldırı tehditleriyle karşı karşıyaydık. Şimdi ise Fransa içinde takip edilen, harekete geçmesi engellenen bireysel bir tehdit söz konusu." ifadelerini kullandı.

Emmanuel Macron, bu kişilerin çok farklı psikolojik ve patolojik rahatsızlıklar taşıdığı bilgisini de paylaştı.

Fransa Cumhurbaşkanı, zirvede ayrıca Türkiye konusuna da değinildiğini belirterek, 26 Mart'ta AB kuruluşlarının temsilcileri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Varna'da yapacakları toplantıda görüşülecek Kıbrıs ve Suriye gibi konuların da ele alındığını aktardı.

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (23.03.2018-2)İşte 'Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Gerilimde yeni perde: AB de harekete geçiyor

Merkel'den Türkiye açıklaması

Kritik toplantı öncesi AB’den dikkat çekici mesajlar: Kolay olmayacak

Varna öncesi gerilimi tırmandırdılar!