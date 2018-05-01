Gerilimde flaş detaylar... Tehdit gibi sözler: Pişman olacaksınız

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriGerilimde flaş detaylar... Tehdit gibi sözler: Pişman olacaksınız
GeriDünya Gerilimde flaş detaylar... Tehdit gibi sözler: Pişman olacaksınız
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
AA
01.05.2018 - 19:59, Son Güncelleme:

Gerilimde flaş detaylar... Tehdit gibi sözler: Pişman olacaksınız

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gerilimde flaş detaylar... Tehdit gibi sözler: Pişman olacaksınız

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 'İran'ın nükleer arşivini ele geçirdikleri ve gizli silah programına dair kanıt bulduklarını' iddia ettiği açıklamalarına İran Savunma Bakanı Emir Hatemi'den "Tehlikeli davranışlarınızı durdurun. İran karşılığı sürpriz şekilde olacaktır ve siz bundan pişman olacaksınız'' yanıtı geldi. Öte yandan NYT'ye konuşan ismi açıklanmayan İsrailli üst düzey bir yetkili belgelerin Ocak'ta ele geçirildiğini öne sürdü. NYT'deki haberde Mossad'ın da ocak ayında Trump'ı bilgilendirdiği iddia edildi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun 'İran'ın nükleer arşivini ele geçirdikleri ve gizli silah programına dair kanıt bulduklarını' iddia ettiği açıklamalarına bir yanıt da İran Savunma Bakanı'ndan geldi.

 İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, Netanyahu'nun iddialarını 'İsrail'in provokatif eylemleri' diye niteleyip Tahran'ın yanıtsız bırakmayacağını söyledi.

'TEHLİKELİ DAVRANIŞLARINIZI DURDURUN'

Hatemi, ''Bu bizim Kudüs'ü işgal eden rejime ve onun destekçilerine uyarımızdır: Tehlikeli davranışlarınızı durdurun. İran karşılığı sürpriz şekilde olacaktır ve siz bundan pişman olacaksınız'' dedi.

Öncesinde İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Netanyahu'yu 'Tahran'a yönelik eski suçlamaları tekrarlayan yalancı çobana' benzetmişti.

"MOSSAD İRAN'A AİT BELGELERİ OCAK AYINDA ELE GEÇİRDİ"

Öte yandan Netanyahu'nun dün basına duyurduğu İran'ın nükleer çalışmalarına ait olduğunu iddia ettiği belgelerin İsrail istihbarat servisi Mossad tarafından geçen ocak ayında ele geçirildiği ileri sürüldü.

ABD'nin New York Times gazetesine konuşan ve ismi açıklanmayan İsrailli üst düzey bir yetkili, İran nükleer programı hakkında 183 CD'de dosyalanmış 55 bin sayfalık gizli bilgileri içerdiği ileri sürülen belgelerin tutulduğu yerin Şubat 2016'da Mossad tarafından tespit ediliğini belirtti.

Söz konusu belgelerin bulunduğu yerin, tespit edildiği tarihten bu yana Mossad tarafından izlendiğini kaydeden yetkili, geçen ocak ayında da ajanların binaya girerek belgeleri bir gece ele geçirdiğini ve aynı gece içinde İran'dan İsrail'e kaçırıldığını söyledi.

"TRUMP'IN 4 AYDIR HABERİ VAR"

Yetkili ayrıca belgelerin bir çoğunun Farsça olarak yazıldığı ve analiz sürecinin zaman alması nedeniyle belgelerin ele geçirildiği tarihten ancak 4 ay sonra açıklanabildiğini ifade etti.

Haberde ayrıca Mossad Başkanı Yossi Cohen'in, geçen ocak ayında Washington'a yaptığı ziyaret sırasında ABD Başkanı Donald Trump'a söz konusu operasyona ilişkin bilgi verdiği aktarıldı.

İSRAİL BASINI: YENİ DEĞİL

İsrail basınında yer alan haberlerde, "Başbakan Binyamin Netanyahu'nun İran'ın nükleer programına ilişkin sunduğu delillerin yeni olmadığı, bu bilgilerin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) raporlarında bulunduğu" belirtildi.

İsrail'de yayımlanan "Haaretz" gazetesinin haberinde, Netanyahu'nun İran'ın nükleer programına ilişkin ele geçirdiklerini iddia ettiği delillerin UAEA'nın daha önceki raporlarında yer aldığı ifade edildi.

Netanyahu'nun açıkladığı bilgilerde herhangi bir tarih belirtilmediği dolayısıyla İsrail Başbakanının ileri sürdüğü "İran'ın nükleer programını geliştirme çalışmalarının" yaklaşık üç yıl önce imzalanan nükleer anlaşmadan sonra yapıldığını da kanıtlamadığı vurgulandı.

"NETANYAHU İSTİSMAR ETTİ"

İsrail Başbakanı'nın sadece İran'ın nükleer programı kapsamında dünyanın dört bir yanındaki ülkeler tarafından bilinen belgeler ve geliştirilmekte olan silaha ait eski fotoğrafları sunduğu belirtilen haberde, "Netanyahu, İran'ın nükleer silahına ilişkin yeni bir bilgi vermedi." denildi.

Haaretz ayrıca Netanyahu'yu "Mossad'ın İran belgelerine ulaşarak elde ettiği başarıyı, görsel sunum ve retoriklerle kendi çıkarı için istismar etmeye çalışmakla" suçladı.

Öte yandan "Yedioth Ahronoth" gazetesinin haberinde ise "İran'ın nükleer programına ilişkin edinilen bilginin Mossad'ın bir istihbarat başarısı"
şeklindeki söylem vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"55 BİN SAYFA GİZLİ BİLGİ"

"Ancak bu dosyalar, dünyanın İran'a karşı tutumunda etkili olmayacak. Çünkü; İran'ın nükleer programına ilişkin yeni bir içerik sunmuyor."

İsrail'de yayımlanan "Maariv" gazetesi de haberinde; İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in "Netanyahu'nun basın toplantısı, ABD Başkanı Donald Trump ile önceden düzenlenmiş bir saçmalıktan başka bir şey değil. Netanyahu, UAEA'nın elinde bulunan bazı eski bilgileri sundu." şeklindeki açıklamasına yer verdi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, dün yaptığı açıklamada, İsrail istihbaratının İran'ın nükleer silah üretmek için gizli bir program üzerinde çalıştığına dair delillere ulaştığını iddia etmişti. Netanyahu, İsrail istihbaratının "İran nükleer programı hakkında 183 CD'de dosyalanmış 55 bin sayfa gizli bilgiye" ulaştığını söylemişti.

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (01.05.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

Başarılı girişimciler yatırımlarını nasıl yapıyor?

Gerilimde flaş detaylar... Tehdit gibi sözler: Pişman olacaksınız

ABD duyurdu: Operasyonlar başlıyor

Dünya’nın en acı biberini yiyen adam hastanelik oldu