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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerDünya HaberleriGerilim zirveye tırmanıyor! İran'dan İsrail'e çok sert yanıt!
GeriDünya Gerilim zirveye tırmanıyor! İran'dan İsrail'e çok sert yanıt!
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Dünya
07.05.2018 - 07:52, Son Güncelleme:

Gerilim zirveye tırmanıyor! İran'dan İsrail'e çok sert yanıt!

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Gerilim zirveye tırmanıyor! İran'dan İsrail'e çok sert yanıt!

İran’ın nükleer programıyla ilgili süreçte kritik hafta başladı. Avrupa Trump’ı ikna edemedi. Netanyahu, Tahran’ı destekleyen Putin’le görüşecek. Ruhani ise anlaşmanın iptaline karşı “Pişman olursunuz” diyerek meydan okudu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yakını, yeni baş avukatı ve eski New York Belediye Başkanı Rudy Giuliani, Tahran ile varılan nükleer anlaşmadan çekilmeyi düşünen Trump'ın İran'daki nihai amacının rejim değişikliği olduğunu söyledi. Bir dönem ismi ABD Dışişleri Bakanlığı görevi için de geçen Giuliani, Washington'da düzenlenen İran Özgürlük, İnsan Hakları ve Demokrasi Konvansiyonu'nda "Ortadoğu'da barışı yakalamanın tek yolu İran'da rejim değişikliğidir" dedi ve Trump'ın bu konuda kararlı olduğunu söyledi. Giuliani, Trump'ın Tahran'daki rejim değişikliğini İsrail-Filistin barışından bile önemli gördüğünü belirtti.

Tel Aviv-Tahran hattında yüksek gerilim: İrana açık tehdit
Tel Aviv-Tahran hattında yüksek gerilim: İran'a açık tehdit

KRİTİK TARİH: 12 MAYIS

ABD Başkanı Trump, aralık ayında İran'da ekonomik darboğazla başlayan ve yönetimi sorgulayan protestolar esnasında "Değişim zamanı geldi" ve İran halkı yıllardır baskı altında tutuluyor" şeklinde sosyal medya paylaşımlarında bulunmuştu. Trump'ın, P5+1 (ABD, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin ve Almanya) ülkeleriyle İran arasında 2015'te imzalanan ve İran'ın nükleer programını sınırlandırmasına karşılık Tahran'a yönelik uluslararası yaptırımları kaldıran anlaşmanın akıbetine 12 Mayıs'ta karar vereceği söyleniyor. Geçtiğimiz haftalarda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Washington ziyaretlerine Trump'ı anlaşmaya sadık kalmaya çağırdığını ancak bu konuda olumlu bir sinyal alamadıkları söyleniyor.

NE KARAR VERECEĞİ MERAKLA BEKLENİYOR

Trump'ın anlaşma konusunda ne karara varacağı merakla beklenirken İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Washington'un çekilmesi halinde "tarihi bir pişmanlık yaşayacağı" uyarısında bulundu. Tahran ile gerçekleştirilen nükleer anlaşmada değişiklikler yapılarak İran'ın füze potansiyelini anlaşmaya eklemesini isteyen ABD'nin talebine değinen Ruhani, "Savunma silahlarımız konusunu kimseyle müzakere etmeyiz. Kendimizi savunmak için nasıl bir karar aldığımız kimseyi ilgilendirmez" diye konuştu.

İran'a karşı en sert açıklamaları yapan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise çarşamba günü Moskova'ya giderek Tahran ile yakın ilişki içinde olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

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