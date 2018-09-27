Gerilim tırmanıyor: ABD'ye suçlama İsrail'e tehdit

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriGerilim tırmanıyor: ABD'ye suçlama İsrail'e tehdit
GeriDünya Gerilim tırmanıyor: ABD'ye suçlama İsrail'e tehdit
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    9
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
ANKARA (AA)
27.09.2018 - 19:17, Son Güncelleme:

Gerilim tırmanıyor: ABD'ye suçlama İsrail'e tehdit

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    9
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gerilim tırmanıyor: ABD'ye suçlama İsrail'e tehdit

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, İsrail'in Suriye'deki saldırılarına devam etmesi halinde pişman olacağı tepkilerle karşılaşacağını iddia etti. İran ve Rusya ABD'yi suçlarken İsrail cephesinden ''İran'a karşı Suriye, Irak, her nerede gerekiyorsa eyleme geçeceğiz' ifadeleriyle sert bir açıklama daha geldi.

Şemhani başkent Tahran'da Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Nikolay Patruşev ile bir araya geldi. İkili ABD'nin bölgeye yönelik izlediği tek taraflı yaklaşımlarına tepki gösterdi.

İSRAİL'E: PİŞMAN OLUR

Rus mevkidaşı ile görüşmesinde İsrail'i Suriye'de terörü desteklemekle suçlayan Şemhani, "Siyonist rejim, Suriye'deki istikrarsızlığı sürdürmek istiyor ancak Suriye'deki saldırılarına devam etmesi halinde pişman olacağı tepkilerle karşılaşacak." dedi.

İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim'in haberine göre, Şemhani, ABD yönetimi tarafından izlenen tek taraflı yaklaşımlar ve buna bağlı olarak uluslararası örgütlerin zayıflatılmasının küresel güvenlik ve dünya ekonomilerine karşı tehdit oluşturduğuna dikkati çekti.

ABD'YE SUÇLAMA

Öte yandan Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev ABD'nin bölgedeki hedeflerine ulaşmak için terörü bir araç olarak kullandığını ve buna karşı bölgesel iş birliğinin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

ABD'nin tek taraflı ve tehlikeli yaklaşımlarına ciddi karşılık verilmesi gerektiğini belirten Patruşev Türkiye, Rusya ve İran'ın Suriye'deki krizi sona erdirmek için sürdürdüğü iş birliğine karşın ABD'nin bu ülkedeki istikrarsızlığı artırıcı girişimlerde bulunduğunu ifade etti. 

İSRAİL'DEN AYNI TONDA CEVAP

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ''İran'a karşı Suriye, Irak, her nerede gerekiyorsa eyleme geçeceğiz' dedi. Netanyahu Tahran'da gizli nükleer tesis olduğu iddiasını da yineledi.

BM kürüsünden dünya liderlerine hitaben konuşmasında İran'a yüklenen Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın çekilmiş olduğu İran'la nükleer anlaşmaya başından beri bir tek İsrail'in karşı çıktığını belirtti.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (27.09.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    9
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Amerika onun ağzından çıkacak söze kilitlendi! Milyonlar izliyor

Ülke ayağa kalktı! Düşman askerlerini o halde görünce...

Üst düzey güvenlik önlemleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'da

Fotoğraftaki detay alay konusu oldu