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    Gerilim sürüyor! Atina'dan bir 'Türkiye' açıklaması daha

    Yorgo KIRBAKİ/ATİNA
    17.02.2018 - 15:03 | Son Güncelleme:

    Yunan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aleksandros Genimatas, Türk Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy’un, Yunan Dışışleri Bakanı Nikos Kocyas’ın Alpha televizyonuna demeci ile ilgili açıklamasına cevap verdi.

    Türkiye’yi uluslararası hukuka ve uluslararası deniz hukukuna saygı göstermeye çağıran Geanimatas “Türkiye sürekli kırmızı çizgileri aşıyor. Sonra da sanki gerçeklerle ilgisi yokmuş gibi tepki gösterip, şikayet ediyor” dedi.

    Gerilim sürüyor Atinadan bir Türkiye açıklaması daha

    Türk Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy cuma günü yaptığı açıklamada, Yunan Dışişleri Bakanı Kocyas’ın demecinde, Türkiye'ye karşı "barışçı olmayan davranışlarda" bulunabileceğine yönelik ifadelerinin "kaygı verici ve esefle karşılandığını" vurguladı. Aksoy yazılı açıklamasında, Yunan Dışişleri Bakanı için “Siyasi pozisyonunun gerektirdiği sorumluluktan uzak, barışçıl olmayan ve haddini aşan bir yaklaşımı benimsemektedir. Kendisini aklıselime davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

    Kocyas demecinde, Türkiye’nin, Kardak bölgesindeki son olayda Yunanistan’ın “kırmızı çizgilerini” aştığını ve bir daha öyle barışçı şekilde davranmayacaklarını Türk tarafına duyurduklarını söyledi.

    Türkiye’nin doğu Akdeniz’de “kovboymuş gibi” hareket ettiğini ileri süren Kocyas son olay ile ilgili olarak Türkiye’den tazminat istemeleri olasılığından söz etti.

    Etiketler: Yunanistan , Türkiye , kardak
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