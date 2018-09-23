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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İHA-AA
23.09.2018 - 22:25, Son Güncelleme:

Gerilim oraya sıçradı: Askeri gemiler ilerliyor

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Gerilim oraya sıçradı: Askeri gemiler ilerliyor

Ukrayna Savunma Bakanlığı’na bağlı 2 askeri gemi Rus deniz sularında ilerlemeyi sürdürüyor. Gemiler Kerç boğazına yapılan Kırım köprüsünün altından geçti. Gemilerin Kırım deniz sularına girişinden itibaren Rus donanmasına bağlı gemiler tarafından takip edilerek gözetimde tutulduğu duyuruldu. Ukrayna tarafından geçişler sırasında şu ana kadar sorun çıkmaması sevinçle karşılanıyor. Rusya tarafı ise duruma itidalli yaklaşıyor, Öte yandan Rusya ve Ukrayna arasındaki kilise gerilimi ile ilgili de Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ukrayna kilisesinin bağımsızlığını kısa bir süre sonra alacağını söyledi.

Ukrayna’da 2014 yılında patlak veren iç savaştan sonra neredeyse savaş noktasına gelen Ukrayna ve Rusya için yeni bir gerginlik nedeni ortaya çıktı. Ukrayna Savunma Bakanlığına bağlı 2 adet savaş gemisi, iç savaştan sonra ilk defa Rus sularına girdi. 2013 yılında Ukrayna ve Rusya arasında imzalanan karşılıklı deniz sularında serbest geçiş protokolü gereği Azak denizi ve Kerç boğazlarının geçişlerinde her iki ülkede bu hakları kullanabiliyordu. Ukrayna’da başlayan iç savaştan sonra Ukrayna’dan bu yönde bir geçiş talebi hiç gelmemişti.

KERÇ BOĞAZINDAN GEÇİŞ YAPIYOR

Ukrayna’dan ayrılan gemiler Rusya’nın yeni sembol köprülerinden olan Kırım köprüsüne kadar ulaştı. Kerç boğazını geçmeye devam eden gemiler yeni köprünün altından geçişini tamamladı. Ukrayna’dan hareket eden gemilerin Kırım deniz sularına girişinden itibaren Rus donanmasına ve sahil güvenlik ekiplerine bağlı gemiler tarafından takip edilerek gözetimde tutulduğu duyuruldu.

GERİLİMİ TIRMANDIRIYOR

Ukrayna ordusuna ait gemilerin Rus sularına girerek Kerç boğazını geçmesi her iki tarafın kamuoyunda da gerilime neden oldu. Rus ve Ukrayna medyası yaşananları sürekli son dakika olarak haberleştirerek gelişmeleri duyuruyor. Ukrayna tarafından geçişler sırasında şuana kadar sorun çıkmaması sevinçle karşılanıyor. Rusya tarafı ise duruma itidalli yaklaşıyor, Rus yetkililer konuyla ilgili henüz bir görüş belirtilmedi.

ANLAŞMA SONLANDIRILABİLİR

Ukraynalı balıkçılara ait birçok geminin Rus sınır muhafızları tarafından bağlanması ve mürettebatlarının gözaltına alınmalarından sonra sürekli bu anlaşma gündeme gelmiş, Rusya ise Kırım’ın Rusya Federasyonu’na katılım sağladığını beyan ederek kendisini savunmuştu. Ukrayna gemilerinin bu girişimi, Ukrayna ordusunun stratejik adımı olarak Ukrayna basınında tanımlanıyor. Rus basınına konuşan Rus politikacılar ise bu anlaşmanın bozulması yönünde girişimlerin başlayabileceğini dillendiriyor. Ukrayna’ya ait gemilerin ise Azak denizine geri döneceği öğrenildi.

KİLİSE GERİLİMİNDE YENİ GELİŞME

Öte yandan Rusya ve Ukrayna'yı bir kez daha karşı karşıya getiren kilise gerilimi ile ilgili de yeni bir gelişme yaşandı. Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ukrayna kilisesinin bağımsızlığını kısa bir süre sonra alacağını iddia etti.

Bartholomeos, İstanbul’da düzenlenen ve sosyal medya hesabında paylaşılan pazar ayini sonrasında yaptığı konuşmada, Ukrayna kilisesinin bağımsızlığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çekya ve Slovakya kiliselerinin 1998’de bağımsızlığının verildiğini hatırlatan Bartholomeos, bu kiliselerin halen patrikhanenin koruması ve sevgisi altında olduğunu belirtti.

"TEHDİTLERDEN KORKMUYORUZ"

Bartholomeos, “Şimdi sırada, kısa süre sonra mevcut muhalefete rağmen Ukrayna kilisesinin hakkı olan bağımsızlık statüsünü alacağını umuyorum.” ifadesini kullandı.

Ukrayna kilisesinin bağımsızlık statüsünü almasının hakkı olduğunu öne süren Bartholomeos, bu statüyü 16. yüzyılda Rusya ile başlayıp son olarak Çekya ve Slovokya’ya verdikleri gibi yeni kiliselere sağladıklarını ifade etti.

Fener Rum Patrikhanesi’nin tehditlerden korkmadığını söyleyen Bartholomeos, Patrikhanenin, kutsal kurallara göre görevini yerine getirdiğini kaydetti.
Ukrayna'daki Kiev Patrikhanesinin Rus Ortodoks Kilisesinden bağımsızlık talebi nedeniyle son dönemde Ortodoks kiliseleri arasındaki ilişkiler gerilmişti. Bu yıl içerisinde Ukrayna'daki Kiev Patrikhanesi bağımsızlık talebini İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesine iletmişti.

NE OLMUŞTU?

Kiev'in bağımsızlık talebini ele alıp karar vermede Ortodoks ilahiyatına göre yetkisi bulunan Fener Rum Patrikhanesi, Kiev'den gelen başvurunun ardından harekete geçerek bağımsızlık statüsünü hazırlamak üzere iki temsilcisini Kiev'e göndermişti.

Moskova Patrikhanesi ise Kiev kilisesinin bağımsızlık talebinde Fener Rum Patrikhanesinin aldığı tavır nedeniyle sert tepki göstermişti. İstanbul'daki
kilise ile ilişkileri kesebileceği açıklaması yapan Moskova Patrikhanesi, Rus Ortodoks Kiliselerinde yapılacak ayinlerde Fener Rum Patrikliğinin anılmaması kararı almıştı.

 

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