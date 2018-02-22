Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Haberler >Dünya>Gerginlik sürüyor, tansiyon yükseliyor: Hollanda Parlamentosu'nda 'soykırım' oylaması bugün

    Gerginlik sürüyor, tansiyon yükseliyor: Hollanda Parlamentosu'nda 'soykırım' oylaması bugün

    Hürriyet Haber
    22.02.2018 - 14:56 | Son Güncelleme:

    Hollanda Parlamentosu 1915 olaylarının resmen "soykırım" olarak tanınmasını öngören önergeyi bugün oylayacak. Hollandalı vekil Voordewind, önergelere koalisyonu oluşturan dört partinin de destek verdiğini açıkladı. Oylama, gergin olan Türkiye-Hollanda ilişkilerinde tansiyonu daha da yükseltebilir.

    HOLLANDA'da, İktidar ortağı partilerden Hıristiyan Birliği (CU) tarafından hazırlanan ve parlamento çoğunluğunca desteklenen "Ermeni soykırımının tanınması" önerisi, bugün parlamento gündemine geliyor. Parlamento bugün 'Ermeni soykırımını tanımayı görüşecek ve oylamaya sunacak. Öneri, "soykırımın tanınması ve 24 Nisan'daki anma törenleri için Ermenistan'ın başkenti Erivan'a bakan düzeyinde temsilci gönderilmesini" öngörüyor. Hollanda hükümeti, anma törenlerine üst düzey temsilci göndermeye sıcak bakıyor. Ancak parlamento kabul etse bile hükümet, 1915 olaylarından "soykırım" diye söz etmeyecek.

     Hollanda hükümeti, parlamento tarafından kabul edilse bile, 1915'te Anadolu'da Ermenilere yönelik katliamları "soykırım" olarak tanımayacak.  Hükümete göre, 1915 olayları Birleşmiş Milletler (BM) ve bilim insanlarının soykırım tanımlamasına uymuyor.

    Türkiye kökenli siyasetçilerin kurduğu DENK dışındaki bütün siyasi partiler, öneriye destek veriyor.

    Telegraaf gazetesine bilgi veren hükümet kaynakları, "soykırım" iddiasının tanınması ve uluslararası mahkemeler tarafından yargılanması için BM ve bilim insanlarının tek ve net tanımı gerektiğini vurguladı.

    Lahey'de geçen hafta gündeme gelen öneri üzerine, Hollanda'nın Ankara'daki maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak, "Tarihsel olayları siyasallaştırmamaları" istenmişti. Ankara, Ermeni iddialarına ilişkin açık, bağımsız bir ortak komisyon kurulması önerisini yinelemişti.

    Türkiye ile Hollanda arasındaki ilişkiler, 11 Mart 2017'de Hollanda'da 16 Nisan referandumu mitinglerine katılmak isteyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya izin verilmemesi nedeniyle bozulmuştu.

    Lahey hükümetinin Çavuşoğlu'nun uçağına iniş izni vermemesi ve Almanya'dan karayoluyla Rotterdam'a giden Kaya'nın geri gönderilmesi diplomatik krize neden olmuştu.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: hollanda , son dakika , haber , haberler , hollanda soykırım , ankara , ermeni , sözde soykırım
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri