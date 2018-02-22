Gerginlik sürüyor, tansiyon yükseliyor: Hollanda Parlamentosu'nda 'soykırım' oylaması bugün

HOLLANDA'da, İktidar ortağı partilerden Hıristiyan Birliği (CU) tarafından hazırlanan ve parlamento çoğunluğunca desteklenen "Ermeni soykırımının tanınması" önerisi, bugün parlamento gündemine geliyor. Parlamento bugün 'Ermeni soykırımını tanımayı görüşecek ve oylamaya sunacak. Öneri, "soykırımın tanınması ve 24 Nisan'daki anma törenleri için Ermenistan'ın başkenti Erivan'a bakan düzeyinde temsilci gönderilmesini" öngörüyor. Hollanda hükümeti, anma törenlerine üst düzey temsilci göndermeye sıcak bakıyor. Ancak parlamento kabul etse bile hükümet, 1915 olaylarından "soykırım" diye söz etmeyecek.

Hollanda hükümeti, parlamento tarafından kabul edilse bile, 1915'te Anadolu'da Ermenilere yönelik katliamları "soykırım" olarak tanımayacak. Hükümete göre, 1915 olayları Birleşmiş Milletler (BM) ve bilim insanlarının soykırım tanımlamasına uymuyor.

Türkiye kökenli siyasetçilerin kurduğu DENK dışındaki bütün siyasi partiler, öneriye destek veriyor.

Telegraaf gazetesine bilgi veren hükümet kaynakları, "soykırım" iddiasının tanınması ve uluslararası mahkemeler tarafından yargılanması için BM ve bilim insanlarının tek ve net tanımı gerektiğini vurguladı.

Lahey'de geçen hafta gündeme gelen öneri üzerine, Hollanda'nın Ankara'daki maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak, "Tarihsel olayları siyasallaştırmamaları" istenmişti. Ankara, Ermeni iddialarına ilişkin açık, bağımsız bir ortak komisyon kurulması önerisini yinelemişti.

Türkiye ile Hollanda arasındaki ilişkiler, 11 Mart 2017'de Hollanda'da 16 Nisan referandumu mitinglerine katılmak isteyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya izin verilmemesi nedeniyle bozulmuştu.

Lahey hükümetinin Çavuşoğlu'nun uçağına iniş izni vermemesi ve Almanya'dan karayoluyla Rotterdam'a giden Kaya'nın geri gönderilmesi diplomatik krize neden olmuştu.

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