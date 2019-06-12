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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Ömer BİLGE / LEFKOŞA
12.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Gerginlik istemiyoruz’

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‘Gerginlik istemiyoruz’

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum yönetimini uyardı. Doğu Akdeniz’de gerginliği arzu etmediklerini söyleyen Akıncı, Rumların tek taraflı faaliyetleri yüzünden KKTC ve Türkiye’ye aynı şekilde davranmaktan başka seçenek kalmadığını kaydetti.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rumların Doğu Akdeniz’deki tek yanlı sondajları ve son olarak Fatih sondaj gemisi personeline yönelik Avrupa tutuklama kararıyla ilgili bir dizi uyarıda bulundu. Akıncı, Doğu Akdeniz’de gerginliği arzu etmediklerini, ancak KKTC ve Türkiye’ye aynı şekilde davranmaktan başka seçenek kalmadığını söyledi.

ENERJİ PAYLAŞIMI

KKTC Cumhurbaşkanı, Girne’de başlayan Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama Kurtarma Tatbikatı’nda yaptığı açıklamada, “KKTC ve Türkiye’yi enerji politikaları dışında, Doğu Akdeniz enerji denklemi dışında tutma eğilimleri var. Ama bu çabalar coğrafyaya aykırı çabalar. Bu bölgenin coğrafyasında ve tarihinde hem Kıbrıs Türkü vardır, hem de Türkiye vardır, var olmaya devam edecektir” dedi.

TEK TARAFLI EYLEMLER

Kıbrıs açıklarında Doğu Akdeniz’deki zenginliklerde Rumların olduğu gibi Kıbrıslı Türklerin de hakkı olduğuna dikkat çeken Akıncı, “Biz öteden beri şunu söylüyoruz. Bu zenginlikler hepimize ait ve bu kabul ediliyor. İş tatbikata gelince, ‘Bu bizim egemenlik alanımız’ diyen bir Rum yönetimi görüyoruz. Müzakereler devam ettiği süreçte kendilerine sıklıkla bir önerinin altını çizdik. Geliniz bu zenginlikler hepimize ait olduğuna göre ortaklaşa planlayalım. Maalesef komite kurmaya yanaşmadılar. Tek taraflı eylemlerini sürdürdüler. ‘Eğer bu, bu şekilde yapılırsa o zaman bize KKTC ve Türkiye olarak, aynı şekilde davranmaktan başka seçenek bırakmıyorsunuz’ dedik. Ve bunun gerekleri yapılıyor şu an. ‘Eğer siz araştırma yapıyorsanız, biz de yaparız’ dedik yaptık. ‘Eğer kazı aşamasına gelirseniz biz de o aşamaya geleceğiz’ dedik ve şimdi o safhadayız” diye konuştu.

‘UZLAŞMA İSTİYORUZ’

Rumlara uzlaşma çağrısının hâlâ geçerli olduğunu hatırlatan Akıncı şöyle devam etti: “Ama ben yine buradan bir çağrı yapmak istiyorum. Doğu Akdeniz bir barış gölü haline gelebilir. Bir barış havzası haline gelebilir. Buradan herkes faydalanabilir. Biz gerginlik siyaseti istemiyoruz. Çatışma siyaseti istemiyoruz. Barış ve uzlaşı istiyoruz. Ama haklarımızı da koruma kararlılığı içerisinde bunları söylüyorum. Eğer bu konuda en ufak bir birlikte iş üretme, barışma ve ortaklaşma ipucunu görürsek; hemen biz bu eli tutmaya hazırız.” 

Fatih sondaj gemisine destek veren yabancı şirketlere gözdağı vermeyi amaçlayan Rum mahkemesi, aralarında yabancıların da olduğu 25 gemi personeli hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

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