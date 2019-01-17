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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
17.01.2019 - 19:28, Son Güncelleme:

Gerginlik dikkat çekmişti... 'Ayrılık' mesajı!

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Gerginlik dikkat çekmişti... 'Ayrılık' mesajı!

İngiltere Başbakanı Theresa May ile AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, İngiliz Parlamentosundaki Brexit oylamasını "mesajlaşarak" değerlendirdi. Geçen yıl sonunda liderler zirvesinde Juncker ile May'in hararetli konuşmaları ve yüz ifadelerindeki gerginlik dikkat çekmişti.

AB Komisyonu Başsözcüsü Margaritis Schinas, günlük basın brifinginde yöneltilen bir soruya, May ile Juncker'in İngiltere'deki Brexit oylamasının ardından iletişim halinde olduğu, "konuşmadıkları ancak mesajlaştıkları" yanıtını verdi.

Schinas, öte yandan Brexit tarihinin ileriye alınması konusunda Londra'dan bir talep gelmediğini de belirterek, "Bu uzatma sebepleri belirtilerek talep edilirse, kararı 27 AB üyesi oy birliğiyle verebilir." ifadesini kullandı.

Geçen yıl sonunda AB Liderler Zirvesi'nde Juncker ile May'in hararetli konuşması kameralara yansımıştı. Yuvarlak masa toplantısından önce ayaküstü konuşan iki liderin yüz ifadelerindeki gerginlik dikkati çekmişti.

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