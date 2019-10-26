Gerçek ‘çıkmaz’ sokak
ABD, her yılın en eğlenceli ve ürpertici bayramlarından Halloween, yani ‘Cadılar Bayramı’na hazırlanıyor.
New Jersey eyaleti Hackensack kasabasındaki Clinton sokağı da Cadılar Bayramı dolayısıyla korku içerikli dekorasyonlarla süslendi. Sokaktaki evlerin cepheleri ve bahçeleri, önümüzdeki hafta 31 Ekim perşembe günü kutlanacak Cadılar Bayramı için korku filmi setlerine benzedi. Sokağın sakinleri ve birçok ziyaretçi, korkuyu daha fazla yaşamak için özellikle gece bölgeyi gezip ürpermeyi tercih ediyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle