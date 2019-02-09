‘Genetik’ yardım soruşturması
Çin’de bilim insanı He Jiankui’nin yürüttüğü gen değiştirme çalışmaları tartışma yaratmaya devam ediyor.
ABD’deki Stanford Üniversitesi, kendi mensuplarının söz konusu çalışmaya ne kadar katkı sağladığını ortaya çıkarmak için soruşturma başlattı. İddiaya göre, Çinli bilim insanının niyetinden bazı Stanford üyeleri haberdardı. He’nin dünyanın ilk genetiği değiştirilmiş bebeklerinin doğumunu sağlarken, etik inceleme evraklarında sahtecilik yaptığı da iddia edilmiş ve tüm bilim çevreleri tarafından kınanmıştı.
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