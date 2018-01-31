Gençlik liderinden genel başkana eleştiri

ALMANYA’da Hıristiyan Birlik (CDU/CSU) ile Sosyal Demokratlar (SPD) arasında koalisyon müzakereleri geceli gündüzlü sürüyor. Mültecilerin aile birleşiminde varılan uzlaşmaya bir yenisi daha eklendi. Hıristiyan Birlik ve Sosyal Demokratlar, yaşlı ve hasta bakımı politikasında da uzlaşma sağladı. Uzlaşmaya göre yaşlı ve hasta bakımında düzeltmelere gidilecek.

Sekiz bin civarında bakıcı istihdam edilecek ve daha iyi ödeme yapılacak. Sağlık Bakanı Hermann Gröhe, bakıma muhtaç insan sayısının giderek arttığını, ihtiyaca göre personel sayısının da artırılması gerektiğini söyledi.

ÇEKİLME SEÇENEĞİ DE OLSUN

Mültecilerin aile birleşiminde 1 Ağustos’tan itibaren ayda bin aile birleşimine izin verilmesini SPD Gençlik Teşkilatı Jusos Başkanı Kevin Kühnert yetersiz buldu. Büyük koalisyona karşı SPD içinde kazan kaldıran Kühnert, müzakerelerde elde edilen sonucun SPD içinde halen bir çok insanı tatmin etmediğini belirtti. Müzakerelerden çekilme opsiyonu da bulunması gerektiğini söyleyen Kühnert, SPD lideri Martin Schulz’un aile birleşimindeki uzlaşmayı başarı olarak göstermesini eleştirdi ve şimdiye kadar çok başarılı diye pazarlamaya çalıştıklarının hiç de öyle başarılı olmadığını gördüklerini kaydetti.

SONUÇ ALINAMAYINCA ERTELENDİ

Taraflar iki konuda uzlaşma sağlarken, belirli süreli iş sözleşmeleri üzerinde salı gecesi gece yarısına kadar süren müzakerede bir sonuç alınamadı. Konu ertelendi. SPD belirli süreli iş sözleşmesinin kaldırılmasından yana. Hıristiyan Birlik ise işyeri kaybına yol açacağı gerekçesiyle buna karşı.

Maliye Bakanı Peter Altmaier, müzakerelerin geldiği noktayı, “Bir parça ilerleme kaydettik. Ama daha önümüzde çok iş var” diye değerlendirdi.