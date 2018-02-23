Gençlere yapabileceğimiz en büyük yatırım, eğitim

Berlin Büyükelçiliği tarafından Almanya’da Türk toplumunun eğitimine verilen önemi belirtmek için verilen ödüllerin sahibi, okullarını yüksek derece ile bitiren Esma Zeynep Kızılaslan ve Fırat Biradli oldu. Başarılı her iki öğrenci için Köln Başkonsolosluğunda yapılan törene Başkonsolos Barış Ceyhun Erciyes, Konsolos Naği Tayru, Eğitim Ateşesi Prof. Dr. Mustafa Gencer, Freiherr vom Stein Gymnasium (Lisesi) koordinatörü Alexander Röhrig ile öğrencilerin velileri katıldı.

‘KÖPRÜ VAZİFESİ GÖRECEKLER’

Gençleri kutlayan Başkonsolos Erciyes, eğitimin, konsolosluğun en çok önem verdiği konu olduğunu söyledi: “Buradaki gençler hem buradaki Türk toplumunun hem de Almanya’nın geleceği. Eğitim, gençlere yapabileceğimiz en önemli yatırım. Gençlerin bu başarıları birçok faktörün bir araya gelmesiyle mümkün oluyor. Ailelerin ve okulların desteğiyle, sunulan imkanlarla, hepsinin bir araya gelmesiyle bu başarı ortaya çıkıyor.”

Erciyes, burada çift dilli yetişen gençlerin gelecekte Türkiye ile Almanya arasında önemli bir köprü vazifesi göreceğinin de altını çizdi.

‘BAŞARIYA KATKISI VAR’

Konuşmanın ardından geçilen ödül töreninde, Esma Zeynep Kızılaslan ve Fırat Biradli’ye birer adet tablet hediye edildi. Liseyi 1.0 not ortalamasıyla bitiren Esma Zeynep Kızılaslan, davet ve ödül için teşekkür ederken, bu uygulamanın Türk öğrencilerinin başarısında katkısı olduğunu söyledi. 1.3 not ortalamasıyla liseyi bitiren Fırat Biradli de çok gururlandığını, öğrencilerin de bir yere gelmeleri için çalışmaları gerektiğini belirtti.

2008’DE BAŞLATILDI

Almanya’daki Türk toplumunun eğitimine verilen önemi vurgulamak, “Gymnasium” düzeyinde eğitime ilgiyi teşvik etmek ve başarılı öğrencilerle velilerinin görünürlüklerini artırmak amacıyla Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği tarafından 2008 yılında başlatılan ‘Başarılı Öğrencilerin Ödüllendirilmesi’ uygulaması çerçevesinde her yıl Almanya’daki Başkonsolosluklarda ‘Gymnasium’lardan en yüksek dereceyle mezun olan Türk vatandaşı veya Türkiye kökenli gençler ödüllendiriliyor.