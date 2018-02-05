‘Gençler harcanıyor, polis seyrediyor’

LONDRA polisi olayın meydana geldiği bölgeyi kordon altına alarak soruşturmayı sürdürürken, olay sonrası Hasan Özcan’ın evi taziye akınına uğradı. Ciddi bir Türk nüfusunun yaşadığı bölgede üniversite öğrencisi gencin öldürülmesi, polisi eleştirilerin hedefi haline getirdi.

Hasan Özcan (19), Kent bölgesinde, Canterbury College’de kriminoloji okuyordu. ‘Suç Bilimi’ olarak açıklanan kriminoloji, suçları ve suçluları inceleyen bilim dalı olarak tarif ediliyor. Bu yıl ilk senesi olan Hasan Özcan, bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti.

‘POLİS HİÇ BİR ÖNLEM ALMIYOR’

Hasan Özcan’ın dayısı Fadıl Sönmez, yeğeninin daha önce de döner bıçağı ile kafasından yaralandığını hatırlatarak, “Polis olayın faillerini yakaladığı halde ‘delil yetersizliği’ bahanesiyle serbest bıraktı. Barking’de normal hayatı sürdürmek mucize gibi bir şey. Sık aralıkla ölümlü olay meydana geliyor” dedi.

‘CUMHURBAŞKANIMIZIN DESTEĞİNİ BEKLİYORUZ’

Fadıl Sönmez, bu olaydan sonra bölgede hiç bir şeyin eskisi olmayacağını belirterek, Londra Başkonsolosluğumuzu yanımızda görmek istiyoruz. Buradan Sayın Cumnurbaşkanımıza sesleniyoruz; Lütfen bize sahip çıkın. Gençlerimiz birer birer harcanıyor. Londra polisi olayları kendi akışına bırakmış durumda. Diplomatik kanallardan can güvenliğimiz konusunda bu ülke hükümetinin dikkatini çekin lütfen” diye konuştu.

BU OLAY İLK DEĞİL

Hasan Özcan’ın amcası Ekrem Özcan da bölgede can güvenliğinin çok ciddi hale geldiğine dikkat çekerek, “Kısa süre önce benim oğlum da çetelerin elinden kendini zor kurtardı. Gündüz vakti yolunu kesmişler, bir berber dükkanına kendini atarak ölümden döndü. Barking bölgesi bir zamanların Teksas’ı gibi. İnsan canının hiç değeri yok burada. Suç örgütlerini caydıracak hiç bir önlem alınmıyor” dedi.

Hasan’ın diğer dayısı Reşat Sönmez, kendi oğlunun da başına olaylar geldiğini anlatarak, bölgenin suç işlemek için pilot bölge haline getirildiğinin altını çizdi.

EVİNE 20 DAKİKALIK MESAFEDE

Hasan Özcan’ın ölümüne yol açan saldırı, Londra’nın doğusunda, Türk nüfusunun yoğun yaşadığı Barking-Dagenham Belediyesi sınırları içerisinde cumartesi akşamı saat 21.11 sıralarında meydana gelmişti. Akşam saatlerinde dışarı çıkan Özcan, evlerinden 20 dakikalık uzaklıkta Abbey Sokağı üzerinde yan yana yer alan binalara ait bir evin bahçesinde kimliği meçhul kişi veya kişilerin bıçaklı saldırıya uğramış ve olay sırasında hayatını kaybetmişti.