Genç manken, iş adamı sevgilisini aldattı mı?

BİLD gazetesi, düğün için tüm hazırlıkları tamamlayan, hatta davetiye bile dağıtan 56 yaşındaki Hans Georg Naeder’in aldatıldığını düşündüğü için düğünü iptal ettiğini yazdı. Habere göre Naeder, yaklaşık 500 davetliye düğünün iptal edildiğini mektup yazarak bildirdi. Naeder ile Nathalie Scheil, geçen yaz ünlülerin uğrak yeri ‘Borchardt’ restoranında yemek yedikleri sırada tanıştı. Mankenlik yapan ve üniversitede psikoloji eğitimi alan Scheil’e gönlünü kaptıran işadamı, evlenme kararı aldı. Ancak yaşadıkları bir olay iş adamını bu kararından vazgeçirdi.

ÜÇ KİŞİ GİRDİ, BİR KİŞİ KALDI

Gazetenin haberine göre, Scheil, Naeder’in Berlin dışında olduğu sırada katıldığı bir partiden eve üç kişiyle döndü. Evin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre, eve gelen üç erkek misafirden ikisi yaklaşık yarım saat sonra evden ayrıldı. Üçüncü kişi ise bir süre daha evde kaldı. Sabah saat 09.00 gibi de eve hizmetçi geldi. Hizmetçi kadın, önce koltuğun üzerinde ceket ve şapka gördü, daha sonra da erkek misafiri. Selamlaştıktan sonra mutfağa geçen kadın, sönmüş mumlar ve içilmiş şampanya şişesi buldu. Hizmetçi tekrar salona döndüğünde bu kez ceket ve şapkanın olmadığını fark etti. Ardından kapanan kapı sesini duydu.

Berlinli iş adamı Hans Georg Naeder de bu olayın ardından evlilikten vazgeçti. Protez bacak da dahil tıbbi malzeme üreten ve 8 bin çalışanı bulunan Naedler, 2.2 milyar euro servetiyle Almanya’nın en zenginleri arasında yer alıyor.