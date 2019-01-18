Geminin 11'inci katından atladı
Bahamalar'da cruise gemisi ile tatil yapan 27 yaşındaki Nick Naydev, geminin 11'inci katından denize atladığı için ömür boyu cruise gemisi seyahatlerinde men edildi.
ABD'nin Washington eyaletinde yaşayan 27 yaşındaki Nick Naydev, cruise gemisi ile Bahamalar tatiline çıktı.
ALkolün dozunu fazla kaçıran genç tatilci, geminin 11'inci katından denize 36 metrelik atlayış gerçekleştirdi.
Bu anların ardından gemi yönetimi, genç tatilcinin derhal gemiyi terk etmesini istedi ve genci ömür boyu cruise seyahatlerden men etti.
Naydev bu anları Instagram hesabı üzerinden paylaştı.
Video bir anda internette viral haline geldi. Videonun bu denli hızlı yayılması sebebiyle son derece utanç duyduğunu ve şoke olduğunu söyleyen Naydev, 'Bunu sakın denemeyin' diyerek yaptığı davranışın örnek teşkil etmesini istemediğini belirtti.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle