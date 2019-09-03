Gemide dehşet
ABD’de bir dalış teknesinde yangın çıktı. 5 mürettebat kurtarılırken, 34 kişinin kayıp olduğu açıklandı.
ABD’nin California eyaletinin Santa Cruz Adası açıklarındaki bir dalış teknesinde dün gece yerel saatle 03.00’te yangın çıktı. Ventura İtfaiyesi, 34 kişinin kayıp olduğunu, çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden endişe edildiğini belirtti. ABD sahil güvenliği Twitter’dan, “Santa Cruz Adası açıklarında yanan 75 metrelik bir teknede 30’dan fazla kişiye yardım etmek için yerel sahil güvenlik ekiplerinin kurtarma çalışmaları başlattığı” mesajını paylaştı. Sahil güvenlik açıklamasında “The Conception adlı teknede yangın çıktığı sırada 34 kişi güverte altında uyuyordu. Söz konusu kişileri arama çalışmaları devam ediyor. Kurtarılan 5 kişi ise güvertede uyanıktılar ve yangın sırasında suya atladılar” denildi.
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