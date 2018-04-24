Geçen yıla göre daha sert
ABD Başkanı Donald Trump, Ermenilerin 1915 Olayları’nı andığı 24 Nisan için yaptığı açıklamada ‘soykırım’ ifadesini kullanmadı. Trump, selefi Barack Obama’nın açtığı yoldan giderek bir kez daha ‘Meds Yeghern’ (Ermenicede “Büyük Felaket) ifadesini kullandı. Ancak Trump’ın bu yılki açıklamasında geçen yıla oranla daha sert bir dil kullanıldı. Trump, Obama gibi, ‘soykırım’ tezini savunanların, o yıllarda tuttuğu raporlara sıklıkla başvurduğu dönemin ABD Büyükelçisi Henry Morgenthau’yu da andı.
Trump’ın açıklaması özetle şöyle:
Bugün 20. yüzyılın en büyük kıyımlarından ‘Meds Yeghern’i anıyoruz. Osmanlı İmparatatorluğu’nun son yıllarında, bir buçuk milyon Ermeni sınır dışına sürüldü, katledildi ya da ölüme yürüdü. 1915’in korkunç olaylarını hatırlıyor, hayatlarını kaybedenler ile acı çekenlerin yasını tutuyoruz.
‘GELECEK İÇİN YÜZLEŞME GEREKLİ’
Şiddeti sonlandırmak için uğraşan ve daha sonra Ermeni halkına ‘Yakın Doğu Yardım Fonu’ aracılığıyla yardım eden ABD’nin Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Büyükelçisi Henry Morgenthau gibi kurtulanların yardımına koşan ve cemaatlerini yeniden kurmaları için destek olan bireylerin cesaretini de anıyoruz.
Acı çekenlerin hatırasını onurlandırırken aynı zamanda bu tür kıyımların tekrar yaşanmamasına yönelik bağlılığımızı da ortaya koyuyoruz. Geçmişin acı unsurlarıyla yüz yüze gelip hesaplaşmanın daha hoşgörülü bir gelecek kurmanın gerekli bir adımı olduğunu vurguluyoruz.
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