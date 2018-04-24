Geçen yıla göre daha sert

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Dünya
Cansu ÇAMLIBEL/WASHINGTON  
24.04.2018 - 23:57, Son Güncelleme:

Geçen yıla göre daha sert

Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
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Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
Geçen yıla göre daha sert

ABD  Başkanı Donald Trump, Ermenilerin 1915 Olayları’nı andığı 24 Nisan için yaptığı açıklamada ‘soykırım’ ifadesini kullanmadı. Trump, selefi Barack Obama’nın açtığı yoldan giderek bir kez daha ‘Meds Yeghern’ (Ermenicede “Büyük Felaket) ifadesini kullandı. Ancak Trump’ın bu yılki açıklamasında geçen yıla oranla daha sert bir dil kullanıldı. Trump, Obama gibi, ‘soykırım’ tezini savunanların, o yıllarda tuttuğu raporlara sıklıkla başvurduğu dönemin ABD Büyükelçisi Henry Morgenthau’yu da andı.

Trump’ın açıklaması özetle şöyle:

Bugün 20. yüzyılın en büyük kıyımlarından ‘Meds Yeghern’i anıyoruz. Osmanlı İmparatatorluğu’nun son yıllarında, bir buçuk milyon Ermeni sınır dışına sürüldü, katledildi ya da ölüme yürüdü. 1915’in korkunç olaylarını hatırlıyor, hayatlarını kaybedenler ile acı çekenlerin yasını tutuyoruz.

‘GELECEK İÇİN YÜZLEŞME GEREKLİ’
Şiddeti sonlandırmak için uğraşan ve daha sonra Ermeni halkına ‘Yakın Doğu Yardım Fonu’ aracılığıyla yardım eden ABD’nin Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Büyükelçisi Henry Morgenthau gibi kurtulanların yardımına koşan ve cemaatlerini yeniden kurmaları için destek olan bireylerin cesaretini de anıyoruz. 

Acı çekenlerin hatırasını onurlandırırken aynı zamanda bu tür kıyımların tekrar yaşanmamasına yönelik bağlılığımızı da ortaya koyuyoruz. Geçmişin acı unsurlarıyla yüz yüze gelip hesaplaşmanın daha hoşgörülü bir gelecek kurmanın gerekli bir adımı olduğunu vurguluyoruz.

Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
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