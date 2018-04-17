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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
17.04.2018 - 06:09, Son Güncelleme:

Gece yarısı flaş iddia! ABD'den Suriye'ye ikinci operasyon

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Gece yarısı flaş iddia! ABD'den Suriye'ye ikinci operasyon

Duma’da kimyasal silah kullanıldığı iddialarının ardından Suriye medyası Şam yönetimine yönelik yeni bir hava saldırısı düzenlendiğini ancak hava savunma sisteminin füzeleri etkisiz hale getirdiğini iddia etti. Pentagon ise bu iddiayı yalanlayarak "Bu bölgede ABD askeri hareketliliği yok" açıklamasında bulundu.

Suriye devlet televizyonu dün gece yarısı Şam yönetimine yönelik bir hava saldırısı gerçekleştiğini ancak Suriye hava savunma sisteminin Humus üzerindeki füzeleri etkisiz hale getirdiğini iddia etti. Reuters Suriyeli kaynaklara dayandırdığı habere göre Suriye hava savunma sistemi, hava sahasını ihlal eden ve Şaryat Hava Üssü'ne hedeflenen füzeleri Humus üzerinde etkisiz hale getirdi.

Füzelerin nereden ateşlendiği konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Pentagon, bölgede kendilerinden kaynaklanan herhangi bir askeri hareketliliğin bulunmadığını açıkladı.

Pentagon Sözcüsü Eric Pahond, "Şu anda bu bölgede ABD askeri hareketliliği yok." ifadelerini kullandı.

İSRAİL UÇAKLARI İDDİASI

Arap medyasından yerel kaynaklar ise, Suriye’nin hava sahasında İsrail uçaklarının görüldüğünü öne sürdü. 13 Nisan'da ABD, İngiltere ve Fransa ortak hava saldırısı başlatmış ve Suriye'deki bazı hedeflerin vurulduğu açıklanmıştı.

Geçen yıl Han Şeyhun şehrinde gerçekleşen kimyasal saldırı sonrası Amerika, seyir füzeleri ile Şaryat Hava Üssü'nü vurmuştu.

 

 

 

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