Gece yarısı flaş iddia! ABD'den Suriye'ye ikinci operasyon
Duma’da kimyasal silah kullanıldığı iddialarının ardından Suriye medyası Şam yönetimine yönelik yeni bir hava saldırısı düzenlendiğini ancak hava savunma sisteminin füzeleri etkisiz hale getirdiğini iddia etti. Pentagon ise bu iddiayı yalanlayarak "Bu bölgede ABD askeri hareketliliği yok" açıklamasında bulundu.
Suriye devlet televizyonu dün gece yarısı Şam yönetimine yönelik bir hava saldırısı gerçekleştiğini ancak Suriye hava savunma sisteminin Humus üzerindeki füzeleri etkisiz hale getirdiğini iddia etti. Reuters Suriyeli kaynaklara dayandırdığı habere göre Suriye hava savunma sistemi, hava sahasını ihlal eden ve Şaryat Hava Üssü'ne hedeflenen füzeleri Humus üzerinde etkisiz hale getirdi.
Füzelerin nereden ateşlendiği konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Pentagon, bölgede kendilerinden kaynaklanan herhangi bir askeri hareketliliğin bulunmadığını açıkladı.
Pentagon Sözcüsü Eric Pahond, "Şu anda bu bölgede ABD askeri hareketliliği yok." ifadelerini kullandı.
İSRAİL UÇAKLARI İDDİASI
Arap medyasından yerel kaynaklar ise, Suriye’nin hava sahasında İsrail uçaklarının görüldüğünü öne sürdü. 13 Nisan'da ABD, İngiltere ve Fransa ortak hava saldırısı başlatmış ve Suriye'deki bazı hedeflerin vurulduğu açıklanmıştı.
Geçen yıl Han Şeyhun şehrinde gerçekleşen kimyasal saldırı sonrası Amerika, seyir füzeleri ile Şaryat Hava Üssü'nü vurmuştu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle