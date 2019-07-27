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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DHA - İHA
27.07.2019 - 12:08, Son Güncelleme:

Gece kulübünde feci olay! Turuvaya katılan sporcular vardı tavan çöktü

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Dünya Su Sporları Şampiyonası için Güney Kore’de bulunan yabancı sporcular da dahil olmak üzere içerisinde yüzlerce kişinin bulunduğu bir gece kulübünün balkonu çöktü. 2 kişi hayatını kaybederken, 9’u sporcu 16 kişinin yaralandığı açıklandı.

Güney Kore’de bir gece kulübünün iç balkonu çöktü. Olayda 2 Koreli hayatını kaybetti. Yabancı sporcular da dahil olmak üzere 16 kişi yaralandı. Olay Dünya Su Sporları Şampiyonası’nın yapıldığı Gwangju kentinde meydana geldi. Balkonu çöken gece kulübünün sporcuların kaldığı olimpiyat köyünün hemen yanında yer aldığı bildirildi. 

Polis ölenlerin ikisinin de Güney Kore vatandaşı olduğunu açıkladı. Ağır yaralanan Amerikalılardan birinin dalgıç olduğu belirtildi.

Sporculardan 4’ünün ABD’li, 2’sinin Yeni Zelandalı, 1’inin Hollandalı, 1’inin İtalyan ve 1’inin de Brezilyalı olduğu bilgisi paylaşıldı. Sporcuların çoğunda küçük yaralanmaların bulunduğu ancak Amerikalı bir kadın su topu oyuncusu için ameliyat gerektiği bilgisi verildi. Yaralananlar arasında 2 Özbek öğrencinin de olduğu bildirildi.

Gece kulübünde feci olay Turuvaya katılan sporcular vardı tavan çöktü

ABD Sutopu Takımının sorumlusu Christopher Ramsey, “Bu korkunç bir trajedi. Erkek ve bayan takımlarımızdan oyuncular, felaketin yaşandığı sırada kulüpte şampiyonluğu kutluyorlardı” ifadelerini kullandı.

Yeni Zelanda Su Topu takımı üyelerinden Matt Small, “Kelimenin tam anlamıyla yer ayaklarımızın altından kaydı. Arkadaşların hiçbirinin ciddi şekilde yaralanmamış olması şans” dedi.

Polis gece kulübünün sahiplerinden birini gözaltına alırken balkonun izinsiz yapı olup olmadığının araştırıyor. Oyunları düzenleyen kurul, sporcularla ilgili kişisel bilgileri milli takımların isteği üzerine açıklanmayacağını söyledi.

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