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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA  
31.03.2018 - 00:43, Son Güncelleme:

Gazze’de yürüyüş katliamı

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Gazze’de yürüyüş katliamı

İsrail işgaline karşı Gazze Şeridi’nde “Büyük Dönüş Yürüyüşü” düzenleyen ve sınıra yürüyen Filistinlilere İsrail askerleri ateş açtı. 15 gösterici hayatını kaybetti. En az 1400 kişi yaralandı. Kuveyt'in talebiyle BMGK acil toplanma kararı aldı.

FİLİSTİN topraklarındaki İsrail işgaline karşı direnişin sembollerinden Toprak Günü’nün 42’nci yılında dün “Büyük Dönüş Yürüyüşü” için Gazze Şeridi’nde sınıra doğru yürüyen binlerce Filistinli göstericiye İsrail ordusu sert müdahalede bulundu. Açılan ateşte 15 Filistinli gösterici hayatını kaybederken, en az 1400 gösterici de yaralandı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), yaşananlar sonrası Kuveyt’in talebi üzerine acil toplanma kararı aldı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırısını en sert biçimde kınadıklarını açıkladı.       

HAN YUNUS’A TANK ATEŞİ

İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamada, Gazze-İsrail sınırının kapalı askeri bölge ilan edildiğini duyurdu. Protesto yürüyüşünden önce İsrail ordusunun dün sabah saatlerinde Gazze sınırına düzenlediği tank ateşinde de sınırdaki tel örgülere yakın bölgedeki tarlasında çalışan bir kişi hayatını kaybetmişti. Han Yunus’taki bu saldırıyla ilgili İsrail ordu sözcüsü, “İki şüphelinin güvenlik çitine yaklaştığını ve şüpheli faaliyetlere başladıklarını, tankın da onlara ateş açtığını” söyledi. 

ALTI AYRI BÖLGE

İsrail-Gazze sınırındaki tel örgüler çevresinde 6 ayrı bölgede onbinlerce kişi toplandı. Gazze sınırında düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü’ne katılan Filistinliler, cuma namazını da sınırda kıldı. Yürüyüş öncesi İsrail ordusundan gelen açıklamalar dikkat çekmişti. İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot Filistinlilerin yürüyüş sırasında İsrail altyapılarına saldırması durumunda orduya gerçek mermi kullanma izni vereceğini belirtmişti. 

Gazze’de yürüyüş katliamı
Hendeklerde mevzi alan İsrail askerleri sınıra yürüyen Filistinlilere ateş açtı.

ATEŞ AÇMA TALİMATI

İsrailli Haaretz gazetesi de, İsrail askerlerine, bu yürüyüşler sırasında Gazze-İsrail sınırındaki telleri aşmaya çalışacak Filistinlilere ateş açma talimatı verildiğini yazmıştı. Eisenkot’un mesajlarına İsrailli insan hakları kuruluşu B’Tselem, “İsrail makamlarının hepsi, Gazze’deki insani dramı ve bu dramdaki sorumluluklarını görmezden geliyor. Gösterileri bir güvenlik tehdidi, göstericileri sabotajcı ve Gazze’yi de savaş alanı olarak görüyorlar” açıklamasını yapmıştı.

Gazze’de yürüyüş katliamı

HAMAS LİDERİ DE YÜRÜYÜŞE KATILDI

Yürüyüşe katılan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, eylemde yaptığı konuşmada, “Eskiden düşmanların lider kadrosu ‘Büyükler ölür küçükler unutur’ derdi, işte büyükler, küçükler, dedeler ve torunlar buradalar ve geri dönüş şarkıları söylüyorlar” dedi. Filistin’in alternatifi olmadığı gibi geri dönüşten başka çarenin de bulunmadığını dile getiren Heniyye, Filistinlilerin 1948’de zorla çıkarıldıkları topraklarına dönmekte kararlı olduklarını ifade etti. Heniyye, geri dönüş konusunun yalnızca söylemlerde kalmasına kesinlikle razı olmayacaklarını vurgulayarak, bunun hayata geçmesi için tüm yollara başvuracaklarını vurguladı.

Gazze’de yürüyüş katliamı

TOPRAK GÜNÜ NEDİR

- İsrail, 30 Mart 1976’da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gaspı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.     

- İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi öldürdü, binlerce kişiyi yaraladı. İsrail’in kuzeyindeki Celile bölgesinde bulunan Deir Hanna beldesinde yaşanan bu olay, polis ile İsrail vatandaşı olan Filistinli kitleler arasında yaşanan ilk kitlesel çatışma olması sebebiyle büyük önem kazandı.     

BMGKdan acil toplanma kararı
BMGK'dan 'acil' toplanma kararı

- Olayın gerçekleştiği tarihte Deir Hanna beldesinde yaşayan Filistinlilerin yaklaşık yüzde 20’sini Hıristiyanlar, geri kalanını ise Müslümanlar oluşturuyordu.     

- “Toprak Günü” olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.

- Filistin İstatistik Merkezi’nin Mart 2015’teki verilerine göre İsrail, 27 bin kilometrekarelik Filistin topraklarının yüzde 85’ine el koymuş durumda. Filistinliler kendi vatanlarının sadece yüzde 15’ini kullanabiliyor.

Görüntüler korkunç: 15 ölü, bin 400 yaralı
Görüntüler korkunç: 15 ölü, bin 400 yaralı
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