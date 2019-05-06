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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
06.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Gazze'de tansiyon yüksek

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Gazze'de tansiyon yüksek

Gazze Şeridi’nde geçen cuma günü İsrail ordusu ve Hamas arasında başlayan gerilim artarak devam ediyor. İsrail ordusu sivil hedeflerin de aralarında olduğu yüzlerce noktaya hava saldırısı düzenlerken, toplamda 20 Filistinli hayatını kaybetti. Hamas ise Gazze’den İsrail kontrolündeki bölgelere 400’den fazla roket attı.

İSRAİL’in Filistinli gruplarca atılan roketleri gerekçe göstererek abluka altındaki Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılar dün de yoğun şekilde devam etti. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, geçen cumartesi gününden itibaren Gazze’de Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el Kassam Tugayları ve İslami Cihad’a ait 260’tan fazla hedefin vurulduğu belirtildi. İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında son iki günde aralarında hamile bir kadın ve bir yaşındaki bir bebeğin de bulunduğu 20 kişi öldü, 80 kişi yaralandı. Öte yandan, dün Gazze’den atılan roketler nedeniyle İsrail’in güneyindeki bütün okullar tatil ilan edildi, Aşkelon kentinde dört İsrail vatandaşı şarapneller nedeniyle hayatını kaybetti. Gelişmeler üzerine İsrail ordusu Gazze sınırına yakın birliklerine takviye gönderme kararı aldı. Ortadoğu merkezli El Cezire kanalı, Gazze sınırındaki yoğun yığınağın kara harekâtı endişelerini beraberinde getirdiğini duyurdu.

HAMAS: SAVAŞ SUÇU

İsrail merkezli Haaretz gazetesine konuşan Hamas mensubu bir kaynak, İsrail’in verilen taahhütlere riayet etmemesi nedeniyle Hamas’ın ülkeye karşı çok ciddi adımlar atmaya karar verdiğini söyledi. Öte yandan Twitter üzerinden resmi açıklama yapan Hamas, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi’nde yerleşim bölgelerindeki binalar ile sivilleri hedef almasının ‘savaş suçu’ olduğunu belirtti. Hamas yöneticilerinden İzzet er-Rişk, “İsrail’in Gazze’de yerleşim bölgelerindeki binalar ile sivilleri hedef alması, savaş suçudur. İsrail tarafı bu politikasıyla istikrar getiremeyecek” ifadelerini kullandı. Filistin yerel medyası, Hamas’ın saha komutanlarından Hemed Hamdan el Khodari’nin hava saldırılarında öldüğünü duyurdu.

Gazzede tansiyon yüksek

SİVİLLER HEDEF OLDU

AA’ya göre, İsrail cephesi her ne kadar Kassam ve İslami Cihad’a ait hedefleri vurduğunu ve sivilleri hedef almadığını öne sürse de Gazze’deki kaynaklar bu iddiayı yalanlıyor. Filistinli kaynaklardan yapılan açıklamaya göre, dünden bu yana devam eden İsrail saldırılarında sivillere ait birçok evin yanı sıra üç atölye ve bir cami vuruldu. Açıklamada, sivillere ait yedi binanın vurulduğu ve bu binaların tamamen yıkıldığı belirtilirken, dört evin de roket saldırısına maruz kaldığı ifade edildi. Vurulan hedeflere yakın bazı bölgelerde çok sayıda evin de hasar gördüğü dile getirilirken, bir caminin de bombalandığı kaydedildi. AA’ya göre Filistinliler İsrail saldırılarında yıkılan evlerinden ve ofislerinden sağlam kalan eşyalarını yıkıntıların arasında çıkarmaya çalıştı. 

BİLGİ NOTU

Gazze Şeridi’nde geçen cuma “Büyük Dönüş Yürüyüşü” gösterileri sırasında keskin nişancı ateşiyle iki İsrail askerinin yaralanmasının ardından şiddet tırmanmıştı. İsrail tarafından sivil yerleşim bölgelerine düzenlenen hava saldırılarına karşılık Gazze’den roket atışları gerçekleştirilmişti. İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi’nden önceki gün çok sayıda roket atılmasını gerekçe göstererek savaş uçaklarıyla bölgeye hava saldırısı başlatmıştı.

NETANYAHU: SALDIRILAR SÜRECEK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne önceki gün başlattığı saldırıların devam edeceğini belirtti. Hamas ve İslami Cihad’ı suçlayan Netanyahu, Filistinli grupların “ağır bedel ödediklerini” ileri sürdü. Netanyahu, “İsrail ordusuna Gazze Şeridi’ndeki gruplara yönelik geniş kapsamlı saldırılarına devam etmesi emrini verdim” dedi.

‘İSRAİL’İ DURDURUN’ ÇAĞRISI

Arap Birliği, uluslararası camiaya “İsrail’i durdurun” çağrısı yaptı. Arap Birliği, uluslararası camiadan Filistin halkına himaye sağlamasını ve Gazze’ye saldırılarını durdurma konusunda İsrail’i zorlamasını istedi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, “İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları ivedilikle durdurulmalı ve uluslararası insan hakları yasalarına riayet edilmeli” çağrısında bulundu.

 

TEPKİLER

ALBAYRAK: İSRAİL’İN SALDIRISINI KINIYORUM

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’nde Anadolu Ajansı (AA) ofisinin de içinde bulunduğu binayı hedef almasına ilişkin, “İsrail’in, masum halkı hedef alan şiddetini ve sadece Gazze’deki tabloyu dünyaya duyurmak için çalışan AA’ya gerçekleştirdiği saldırıyı kınıyorum” dedi. Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, mübarek ramazan ayını karşılarken, Gazze’nin yine sivil insanlara yönelik saldırıların hedefi olduğunu belirtti. Albayrak, şunları kaydetti: “Mübarek ramazan ayını karşılarken, Gazze yine sivil insanlara yönelik saldırıların hedefi oldu. İsrail’in, masum halkı hedef alan şiddetini ve sadece Gazze’deki tabloyu dünyaya duyurmak için çalışan AA’ya gerçekleştirdiği saldırıyı kınıyorum.”

Gazzede tansiyon yüksek

BAHÇELİ: İSRAİL TERÖRÜ AA’YI HEDEF ALMIŞTIR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “İsrail terörü, Anadolu Ajansı’nın Gazze’deki binasını da hedef almıştır” dedi ve şöyle devam etti: “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden azabından kurtuluş olan Mübarek Ramazan-ı Şerife’ye ulaşmış bulunuyoruz. Aziz milletimizin, Türk-İslam dünyasının Ramazan ayını canı-ı gönülden tebrik ediyor, dualarımızın, tutacağımız oruçların kabulünü Allah’tan niyaz ediyorum. Ayrıca İsrail ordusunun Gazze’de dünden itibaren başlattığı saldırılar masum insanların hayatlarını kaybetmesine neden olmuştur. Üstelik İsrail terörü, Anadolu Ajansı’nın Gazze’deki binasını da hedef almıştır. İsrail saldırganlığını kınıyorum. Hayatlarını kaybeden mazlum Filistinli kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Anadolu Ajansı’nın çalışanlarına da geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum.” ANKARA

Gazzede tansiyon yüksek

OKTAY: ANADOLU AJANSI TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDER

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İsrail’in AA ofisinin de olduğu binayı vurmasına ilişkin, “Anadolu Ajansı Türkiye’yi temsil eder. Nihayetinde kamu boyutunda da buna bakarız. Bu tür saldırılar, ne Anadolu Ajansı’nın ne Anadolu Ajansı’nda çalışanların ne Türkiye’nin kararlılık boyutunda hiçbir şeyini değiştirmez, kararlılığını daha da artırır. Anadolu Ajansı Genel Müdürü ile de hemen olay üzerine görüştüm, çok daha kararlı buldum, hem Anadolu Ajansı Genel Müdürü’nü hem de yine çalışanlarını. Ben kendilerine buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kararlılıklarından dolayı da kendilerini de kutluyorum” dedi.

CHP: AA ÇALIŞANLARINA GEÇMİŞ OLSUN DİYORUZ

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Anadolu Ajansı’na (AA) geçmiş olsun dileğinde bulundu. Öztrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail saldırısını kınadıklarını bildirdi. CHP Sözcüsü Öztrak, “Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Anadolu Ajansı’nın Gazze’deki bürosuna yapılan İsrail saldırısını kınıyor, Anadolu Ajansı çalışanlarına geçmiş olsun diyoruz” ifadesini kullandı.

ABD SESSİZ

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, İsrail ordusunun Gazze’de düzenlediği hava saldırısında Anadolu Ajansı (AA) ofisinin de bulunduğu binayı vurmasına ilişkin herhangi bir değerlendirmede bulunmadu. Ortagus, “İsrail’in kendini savunma hakkını tam desteklediklerini” belirtti.

Pakistan’ın Ankara Büyükelçiliği, Twitter hesabından “İsrail’in, AA bürosuna saldırısını şiddetle kınıyoruz. İşgal güçlerinin böylesine korkak taktikleri sivillere karşı zalimliklerinin üstünü örtemeyecektir” mesajı paylaştı..

Ürdün resmi haber ajansı PETRA, saldırının kabul edilemez olduğunu ve AA’nın gerçeği arayan bir haber ajansı olduğunu belirtti.
Tunus Basın Özgürlüğü Merkezi ve Ulusal Gazeteciler Sendikası, İsrail ordusunun, AA ofisinin de bulunduğu binaya hava saldırısı düzenlemesini kınadı.

Hamas yazılı açıklamasında “İsrail’in başta AA ve Yardımeli Derneği olmak üzere Gazze’de faaliyet gösteren Türk medya ve yardım kuruluşlarına yönelik işlediği suçları kınıyoruz” ifadesi kullanıldı.

Avrupa Haber Ajansları Birliği (EANA), üyesi olan AA’nın ofisinin de bulunduğu binanın vurulması üzerine gazetecilerin güvenliğinin sağlanması gerektiğinin altını çizen bir açıklama yayınladı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, “Gazze’deki Filistinli militanların gelişigüzel roket atışları acilen sonlandırılmalı. AB, İsrail’in güvenliğini güçlü bir şekilde desteklediğini tekrar vurguluyor” açıklaması yaptı. İsrail halkına başsağlığı dileyen Mogherini, “Yeni bir gerilim, matemini tuttuğumuz birçok kurbanla ağır bedel ödemiş olan Gazze’deki insanların çilelerini dindirmek için yapılan çalışmaları da tersine çevirme riski taşıyor” ifadesine yer verdi.

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