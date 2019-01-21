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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
21.01.2019 - 07:07, Son Güncelleme:

Gazze'de sağlık hizmetleri durma noktasında

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Gazze'de sağlık hizmetleri durma noktasında

Gazze'de Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, jeneratörlerin çalışmasında kullanılan yakıtın tükenmesi nedeniyle Gazze'deki 5 hastanede hizmetin duracağı bu durumun daha önce görülmemiş bir sağlık ve insanlık felaketine neden olacağı uyarısı yapıldı.

Söz konusu hastanelerin Abdülaziz el-Rantisi Çocuk Hastanesi, Nasr Çocuk Hastanesi, Göz Hastanesi, Ruh Sağlığı ile Ebu Yusuf en-Neccar Hastaneleri olduğu aktarılan açıklamada, bu hastanelerin, alanlarında uzman kurumlar olduğu, bölgedeki sağlık sisteminin omurgasını teşkil ettikleri ve binlerce kişiye hizmet verdikleri kaydedildi.

Açıklamada, tüm ilgili kurumlara, Gazze'de insani bir felaketin önüne geçilmesi için akaryakıt krizinin çözülmesi amacıyla harekete geçilmesi çağrısında bulunuldu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, geçen perşembe yaptığı açıklamada, 340 bin kişiye hizmet sunan Beyt Hanun Hastanesi'nde jeneratörlerin çalışmasında kullanılan yakıtın tükenmesi sonucu sağlık hizmetlerinin durdurulduğunu duyurmuştu.

Kudra, geçen salı yaptığı açıklamada da "Hastanelerdeki yakıt 2 ila 5 gün sonra tükenecek. Bu durum yüzlerce hastanın hayatını tehdit ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

GAZZE'DEKİ ELEKTRİK KRİZİ

İsrail yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

Bölgenin tek elektrik santrali, gerekli yakıt sağlanamadığı için tam randımanlı çalıştırılamıyor.

Gazze'deki Elektrik Dağıtım Şirketi ay başında yaptığı açıklamada, bölgenin günlük 560 megavat elektriğe ihtiyaç duyduğunu ancak bu miktarın sadece 205 megavatının temin edilebildiğini belirtmişti.

Elektrik Dağıtım Şirketi, bölgedeki elektrik santralinde 3 jeneratörün çalışmasıyla günde 85 megavat üretim sağlandığını, İsrail'den de 120 megavat elektrik alındığını aktarmıştı.

Bölgede endüstri gibi üretimin yapıldığı sektörler ve vatandaşlara kamu hizmeti sunan hastaneler, belediyeler, kamu binalarının yanı sıra halkı doğrudan etkileyen alanlarda hissedilen elektrik krizine çözüm kapsamında bazı geçici adımlar atıldı.

Geçen yıllarda acil yardımlar çerçevesinde çeşitli ülkelerden sağlanan finans desteğiyle yakıt tedarik edildi ancak uzun vadede bir çözüm sunmayan bu girişimler, herhangi bir uluslararası anlaşma ya da güvenceye bağlı değil.

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