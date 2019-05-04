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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
04.05.2019 - 11:32, Son Güncelleme:

Gazze'de gerginlik

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Gazze'de gerginlik

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle bölgeye hava saldırısı düzenledi.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde, dün 4 Filistinlinin şehit edilmesi ve sınırda 2 İsrail askerinin yaralanmasının ardından bölgede gerginlik giderek tırmanıyor.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, bu sabah Gazze Şeridi'nden atıldığı iddia edilen roketler nedeniyle sınırın İsrail tarafındaki birçok bölgede sirenler çaldı.

Roketler nedeniyle yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan İsrail basını atılan roketlerin birçoğunun İsrail'e ait "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından imha edildiğini yazdı.

GAZZE'YA HAVA SALDIRISI

Bölgede tansiyon giderek tırmanırken, İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde roket ateşlendiği söylenen 2 noktanın hava aracıyla vurulduğunu duyurdu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, bölgedeki AA muhabirinin aktardığı bilgilere göre İsrail'e ait bir savaş uçağı Gazze'nin kuzeyindeki bir tarım arazisini bombaladı.

İSRAİL YOLLARI KAPATTI

İsrail ordusu, dün yaşanan olaylar nedeniyle bu sabahtan itibaren Gazze Şeridi sınırına yakın bölgelerde birçok yolu ve bir sahili kapattı.

Gazze Şeridi'nden dün açıldığı söylenen keskin nişancı ateşi sonucu sınırda 2 İsrail askeri yaralanmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu Gazze'ye hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda iki Filistinli şehit olmuş, ikisi yaralanmıştı.

Ayrıca dün Gazze Şeridi sınırında 30 Mart'tan bu yana düzenlenen "Büyük Dönüşü Yürüyüşü" gösterilerine katılan 2 Filistinli İsrail askerlerince açılan ateş sonucu şehit edilmişti.

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