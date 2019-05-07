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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
07.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Gazze'de bir aile yok oldu

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Gazze'de bir aile yok oldu

İsrail’in hafta sonu Anadolu Ajansı’nın ofisinin bulunduğu bina dahil Gazze’yi hedef alan iki günlük saldırılarının ardından ateşkes sağlanırken, dün bu saldırılarda şehit düşen Filistinli Ahmet Ramazan Gazali (31) ve eşi İman Gazali (30) ile dört aylık bebekleri Maria için cenaze töreni düzenlendi. Uluslararası ajanslar mesaimden yürek burkan görüntüler servis ederken, ailenin yakınları ve Filistinliler büyük üzüntü yaşadı.

Filistinli gruplar ile İsrail arasında pazartesi günü yerel saatle 04.30’da yürürlüğe girdiği duyurulan ateşkesin ardından yeni bir saldırı kaydedilmezken, Netanyahu ateşkes haberinin duyurulmasından sonra yaptığı açıklamada, sürecin sabır gerektiğini ifade etti ve “mücadeleye devam etmek için” hazırlandıklarını söyledi. Ateşkes için Birleşmiş Milletler ve Mısır’ın devreye girdiği belirtilmişti. İsrail, hafta sonu Gazze’nin farklı noktalarında yaklaşık 350 hedefe hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda ikisi hamile üç kadın ile iki bebeğin de aralarında bulunduğu 25 Filistinli şehit olmuş, 150 Filistinli yaralanmıştı. Filistinli grupların İsrail tarafına attığı roketler nedeniyle de dört kişi ölmüştü. Filistin Hükümeti Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında 18 bina ve müstakil evin tamamen yıkıldığı, hedef alınan 10 evin hasar gördüğü, 58 apartman dairesinin kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

4 AYLIK KURBAN

Saldırılarda babası Ahmet Ramazan Gazali ve annesi İman ile birlikte dört aylık Maria bebek de hayatını kaybetti. Dün ailenin cenaze töreni vardı.

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