Gazze'de bir aile yok oldu
İsrail’in hafta sonu Anadolu Ajansı’nın ofisinin bulunduğu bina dahil Gazze’yi hedef alan iki günlük saldırılarının ardından ateşkes sağlanırken, dün bu saldırılarda şehit düşen Filistinli Ahmet Ramazan Gazali (31) ve eşi İman Gazali (30) ile dört aylık bebekleri Maria için cenaze töreni düzenlendi. Uluslararası ajanslar mesaimden yürek burkan görüntüler servis ederken, ailenin yakınları ve Filistinliler büyük üzüntü yaşadı.
Filistinli gruplar ile İsrail arasında pazartesi günü yerel saatle 04.30’da yürürlüğe girdiği duyurulan ateşkesin ardından yeni bir saldırı kaydedilmezken, Netanyahu ateşkes haberinin duyurulmasından sonra yaptığı açıklamada, sürecin sabır gerektiğini ifade etti ve “mücadeleye devam etmek için” hazırlandıklarını söyledi. Ateşkes için Birleşmiş Milletler ve Mısır’ın devreye girdiği belirtilmişti. İsrail, hafta sonu Gazze’nin farklı noktalarında yaklaşık 350 hedefe hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda ikisi hamile üç kadın ile iki bebeğin de aralarında bulunduğu 25 Filistinli şehit olmuş, 150 Filistinli yaralanmıştı. Filistinli grupların İsrail tarafına attığı roketler nedeniyle de dört kişi ölmüştü. Filistin Hükümeti Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında 18 bina ve müstakil evin tamamen yıkıldığı, hedef alınan 10 evin hasar gördüğü, 58 apartman dairesinin kullanılamaz hale geldiği belirtildi.
4 AYLIK KURBAN
Saldırılarda babası Ahmet Ramazan Gazali ve annesi İman ile birlikte dört aylık Maria bebek de hayatını kaybetti. Dün ailenin cenaze töreni vardı.
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