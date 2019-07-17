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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
17.07.2019 - 00:18, Son Güncelleme:

Gazze'de abluka döneminin en ağır ilaç krizi yaşanıyor

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Gazze'de abluka döneminin en ağır ilaç krizi yaşanıyor

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde ilaç ve tıbbi teçhizat açısından daha önce görülmemiş boyutta kriz yaşandığı belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'deki hastaneler ve sağlık merkezlerinde yaşanan ilaç krizi, İsrail'in bölgeye uyguladığı ablukadan bu yana maruz kalınanların en ağırı." ifadesi kullanıldı.

Bölgede senelik 40 milyon dolarlık ilaç ve tıbbi teçhizat ihtiyacı olduğuna işaret edilen açıklamada, "2019'un ilk yarısında ilaç ve tıbbi teçhizat için farklı kesimlerden yaklaşık 10 milyon dolarlık bir bütçe tedarik edildi. Ancak bu rakam, ihtiyaçların karşılanması için 6 ayda gerekli olan bütçenin yarısına tekabül ediyor." denildi.

Bakanlık, hastaların ihtiyaçlarına karşılık verilmesinde yaşanan bu gerileme nedeniyle Gazzeli hastaların yüzde 50'sinin tedaviden mahrum kaldığını aktardı.

Açıklamada, özellikle kan ve böbrek hastalıkları, nörolojik, psikiyatrik ilaçlar ile hamile kadınlar ve çocukların tedavisinde gerekli ilaçların temin edilmesi için ilgili tüm taraflara etkin ve acil önlemler alma çağrısı yapıldı.

İsrail'in 2006'dan bu yana uyguladığı abluka nedeniyle Gazze'de pek çok ilaç ve tıbbi malzemeye ulaşma konusunda ciddi sıkıntı yaşanıyor.

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