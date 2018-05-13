Ä°srail'de alarm, ordusu teyakkuzda: Tehdit yaÄŸdÄ±rdÄ±
ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin KudÃ¼s'e taÅŸÄ±nmasÄ± ve Nekbe'nin (BÃ¼yÃ¼k Felaket) 70. yÄ±lÄ± nedeniyle Gazze'de yarÄ±ndan itibaren iki gÃ¼n boyunca dÃ¼zenlenmesi planlanan gÃ¶steriler kapsamÄ±nda hazÄ±rlÄ±klar devam ediyor. Ä°srail gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin de, planlanan gÃ¶steriler nedeniyle alarm durumuna geÃ§irildiÄŸi bildirildi. Ä°srail ordusuna ait uÃ§aklardan Gazze'nin Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerine atÄ±lan broÅŸÃ¼rlerde, "Filistinlilerin, sÄ±nÄ±rdaki tel Ã¶rgÃ¼lere yaklaÅŸmalarÄ± durumunda hayatlarÄ±nÄ± tehlikeye atacaklarÄ±" belirtildi.Â
Gazze'de yarÄ±n ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin KudÃ¼s'e taÅŸÄ±nmasÄ±nÄ±, bir gÃ¼n sonra da Nekbe'nin 70. yÄ±lÄ±nÄ± protesto iÃ§in gerÃ§ekleÅŸtirilecek "milyonluk yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼n" hazÄ±rlÄ±klarÄ±, DÃ¶nÃ¼ÅŸ ve AblukayÄ± KÄ±rma YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ faaliyetleri Ã§erÃ§evesinde devam ediyor.
Bu kapsamda, Filistin Ä°slami ve Ulusal GÃ¼Ã§leri Ä°zleme Komisyonu, Gazze'de yarÄ±n genel grev ilan edildiÄŸini, hÃ¼kÃ¼mete baÄŸlÄ± ve Ã¶zel tÃ¼m kurumlarda Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n durdurulacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
Komisyon, Filistin halkÄ±nÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k, baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k ve dÃ¶nÃ¼ÅŸ haklarÄ±nÄ±n korunmasÄ± amacÄ±yla BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ etkinliklerinin devam edeceÄŸini bildirdiÄŸi aÃ§Ä±klamada, "Filistin halkÄ±, pazartesi gÃ¼nkÃ¼ gÃ¶sterilerde BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ etkinliklerinin barÄ±ÅŸÃ§Ä±llÄ±ÄŸÄ±nÄ± koruyarak, tÃ¼m dÃ¼nyaya ABD'nin BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini KudÃ¼s'e taÅŸÄ±masÄ±nÄ± kabul etmediÄŸine iliÅŸkin gÃ¼Ã§lÃ¼ bir mesaj verecektir." ifadelerini kullandÄ±.
HAMAS'TAN KATILIM Ã‡AÄžRISI
Hamas, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada nerede olurlarsa olsunlar Filistinlilerin bulunduklarÄ± yerde "milyonluk dÃ¶nÃ¼ÅŸ yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼"ne katÄ±lmalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Gazze Åžeridi'nde uygulanan ablukanÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± talebini yineleyen Hamas, Filistin halkÄ±nÄ±n sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±nÄ±n sona erdirilmesi, yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n durdurulmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Ã§ocuklarÄ±n yiyeceÄŸi, hastalarÄ±n tedavisi ve eÄŸitimi Ã¼zerinden ÅŸantaj yapÄ±lmamasÄ±nÄ± istedi.
Hamas, Filistin halkÄ±nÄ±n sabrÄ±nÄ±n tÃ¼kendiÄŸi ve bu sabrÄ±n abluka uygulayanlar karÅŸÄ±nda infilak edebileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunarak, ABD tarafÄ±ndan sunulan yÃ¼zyÄ±lÄ±n anlaÅŸmasÄ±nÄ± mutlak suretle reddettiklerini aktardÄ±.
HASTANELERE EK Ã‡ADIRLAR
Filistin SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± da muhtemel mÃ¼dahaleler iÃ§in hastaneler ve tedavi merkezlerinde hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Gazze'deki hastanelerin Ã§oÄŸunun avlusunda, Ã§adÄ±rlar kurularak ek yataklar yerleÅŸtirildi.
Gazze'nin en bÃ¼yÃ¼k hastanesi Åžifa'nÄ±n ameliyathane birimi sorumlusu Mervan Ebu Sade, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada 30 yataklÄ±k ek Ã§adÄ±rÄ±n yanÄ±
sÄ±ra hastanedeki 15 ameliyathanede hazÄ±rlÄ±klarÄ±n hÄ±zla tamamlanmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na ancak bazÄ± tÄ±bbi malzemelerin eksik olduÄŸuna dikkati Ã§ekti.
Ã–te yandan Gazze'deki UluslararasÄ± KÄ±zÄ±lhaÃ§ Komitesi BasÄ±n SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ SÃ¼heyr Zakkut, saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na destek amacÄ±yla iki cerrahÄ±n Gazze'ye geldiÄŸini belirtti.
Gazze'deki Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da Ã§eÅŸitli hazÄ±rlÄ±klar yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼, tÃ¼m gÃ¼venlik birimlerinin halkÄ±n hizmetinde olduÄŸu kaydedildi.
GeÃ§en haftadan itibaren Gazze'deki geliÅŸmeleri gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lemek amacÄ±yla onlarca basÄ±n mensubunun Kuzey'deki Beyt Hanun SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'ndan Gazze'ye giriÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± ifade ediliyor.
Gazzeliler ise sÄ±nÄ±r bÃ¶lgelerine lastik taÅŸÄ±yor. Filistinliler Ä°srail'in keskin niÅŸancÄ±larÄ±ndan lastik yakarak korunmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.
Ä°SRAÄ°L ALARMA GEÃ‡TÄ°
Ä°srail basÄ±nÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re, yarÄ±n ve salÄ± gÃ¼nÃ¼ Filistinliler tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenecek protesto gÃ¶sterileri nedeniyle Ä°srail ordu gÃ¼Ã§leri ve emniyet birimleri yÃ¼ksek alarm durumuna geÃ§irildi.Â
Haberlerde, Ä°srail ordusunun, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria ve abluka altÄ±ndaki Gazze Åžeridi Ã§evresinde yer alan askeri gÃ¼Ã§lerinin iki katÄ±na Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde hazÄ±rlÄ±klar yaptÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.Â
GAZZELÄ°LERE "TEHDÄ°T" BROÅžÃœRLERÄ°Â
Ä°srail ordusuna ait uÃ§aklardan Gazze'nin Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerine atÄ±lan broÅŸÃ¼rlerde, "Filistinlilerin, sÄ±nÄ±rdaki tel Ã¶rgÃ¼lere yaklaÅŸmalarÄ± durumunda hayatlarÄ±nÄ± tehlikeye atacaklarÄ±" belirtildi.Â
Ä°srail Ordu SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Avichay Adraee'nin sosyal medya hesabÄ± Facebook Ã¼zerinden de yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± ve "Karar verecek olan sizsiniz" baÅŸlÄ±klÄ± broÅŸÃ¼rlerde, "Can gÃ¼venliÄŸiniz iÃ§in tel Ã¶rgÃ¼lere yaklaÅŸmayÄ±n", "BoÅŸ yere hayatÄ±nÄ±zÄ± tehlikeye atmayÄ±n" gibi ifadeler yer aldÄ±.Â
Adraee, paylaÅŸÄ±mÄ±nda ayrÄ±ca Gazzelilere seslenerek, "Daha sonra piÅŸman olmamak iÃ§in tel Ã¶rgÃ¼lere yaklaÅŸmayÄ±n" ifadesini kullandÄ±.
KUZEY CEPHESÄ°NDE DE ALARM DURUMUÂ
Ä°srail ordusunun, ayrÄ±ca Suriye ve Ä°ran ile yaÅŸanan gerilim nedeniyle kuzey cephesinde de alarm durumuna geÃ§irildiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.Â
Ä°srail Devlet Radyosu'nun haberine gÃ¶re, Ä°srail Savunma BakanÄ± Avigdor Liberman da LÃ¼bnan sÄ±nÄ±rÄ±na yakÄ±n Kiryat Shmona beldesinde bulunan sÄ±ÄŸÄ±naklarÄ±n restore edilerek geliÅŸtirilmesi yÃ¶nÃ¼nde talimat verdi.Â
Radyonun haberinde, Ä°srail hÃ¼kÃ¼metinin sÃ¶z konusu sÄ±ÄŸÄ±naklarÄ± restore etmek ve yenilerini yapmak iÃ§in 6,5 milyon yeni Ä°srail ÅŸekellik (yaklaÅŸÄ±k 1 milyon 85 bin dolar) bÃ¼tÃ§e ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â
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ESKÄ° ÅžEHÄ°R BÃ–LGESÄ°NE TAKVÄ°YE BÄ°RLÄ°KLERÂ
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±ma kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Tel Aviv'deki ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin yarÄ±n iÅŸgal altÄ±ndaki KudÃ¼s'e taÅŸÄ±nacak olmasÄ±, ÅŸehirdeki gergin havanÄ±n artmasÄ±na neden oldu.Â
Ä°srail polisi, ABD'nin KudÃ¼s'teki elÃ§iliÄŸini taÅŸÄ±yacaÄŸÄ± binanÄ±n bulunduÄŸu cadde ve iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'Ã¼n "Eski Åžehir" bÃ¶lgesinin Ã§evresine takviye kuvvetler yerleÅŸtirdi.Â
Filistinli gruplar, iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s baÅŸta olmak Ã¼zere, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria ve Ä°srail ablukasÄ± altÄ±ndaki Gazze Åžeridi'nin sÄ±nÄ±r bÃ¶lgelerinde Nekbe ve BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸin KudÃ¼s'e taÅŸÄ±nmasÄ± kararÄ± nedeniyle ABD ve Ä°srail'in protesto edilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu.Â
Trump baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki ABD yÃ¶netimi, 6 AralÄ±k 2017'de KudÃ¼s'Ã¼ Ä°srail'in baÅŸkenti olarak tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurarak, baÅŸkent Tel Aviv'de bulunan bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini Filistinlilerin Nekbe (BÃ¼yÃ¼k Felaket) olarak nitelediÄŸi, Ä°sraillilerin ise Ä°srailâ€™in kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ olarak kutladÄ±ÄŸÄ± 14 MayÄ±s tarihinde KudÃ¼sâ€™e taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Karar, bÃ¶lgesel, uluslararasÄ± dÃ¼zeyde ve BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Kurulunda bÃ¼yÃ¼k tepkiyle karÅŸÄ±lanmÄ±ÅŸtÄ±.Â
"NEKBE" NEDÄ°R?Â
Filistinliler, 14 MayÄ±s 1948'de Ä°srail'in iÅŸgal ettiÄŸi Filistin topraklarÄ±nda baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan etmesi ve Filistinlilerin zorunlu gÃ¶Ã§e tabi tutulmasÄ± nedeniyle 15 MayÄ±s'Ä± "Nekbe" (BÃ¼yÃ¼k Felaket) olarak anÄ±yor. BatÄ± Åžeria ve DoÄŸu KudÃ¼s 1967'den bu yana Ä°srail iÅŸgali altÄ±nda bulunuyor.
BÃœYÃœK DÃ–NÃœÅž YÃœRÃœYÃœÅžÃœ
Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altÄ±ndaki Gazze Åžeridi'nin Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶steriler dÃ¼zenliyor.
Ä°srail askerleri ise "sÃ¼rgÃ¼n edildikleri topraklarÄ±na geri dÃ¶nmeyi ve 2006â€™dan beri Gazzeâ€™ye uygulanan hukuksuz ablukanÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±" talep eden sivil halkÄ±n Ã¼zerine gerÃ§ek mermilerle ateÅŸ aÃ§Ä±yor.
GÃ¶sterilerin baÅŸÄ±ndan bu yana aralarÄ±nda gazetecilerin ve Ã§ocuklarÄ±n da olduÄŸu 50'den fazla Filistinli Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼, 8 bin Filistinli yaralandÄ±.Â
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