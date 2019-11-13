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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Gazze ve Şam’da çifte saldırı: İsrail tansiyonu yükseltti

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Gazze ve Şam’da çifte saldırı: İsrail tansiyonu yükseltti

Seçim sonrası halen hükümetin kurulamadığı İsrail’de Başbakan Netanyahu’nun emriyle Filistinli İslami Cihad’ın silahlı kanadının Gazze komutanı öldürüldü, örgütün Suriye’deki siyasi sorumlusunun da evi bombalandı. İslami Cihad misilleme yapacağını bildirdi. Hamas da Gazze’de OHAL ilan etti.

İSRAİL’de 17 Eylül’de yapılan genel seçimler sonrası hükümet kurma çalışmaları sürerken, Filistin İslami Cihad hareketinin silahlı kanadı Kudüs Tugayları’nın Gazze Şeridi’ndeki güçlerinin komutanı Beha Ebu’l Ata öldürüldü. İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Shejaeya semtinde dün sabaha karşı düzenlediği askeri operasyonda hedef olan evin ikinci ve üçüncü katlarının tahrip olduğu, 42 yaşındaki komutan ile eşinin hayatını kaybettiği belirtildi. İsrail’in ayrıca İslami Cihad Hareketi Siyasi Büro üyesi Ekrem el-Accuri’nin Suriye’nin başkenti Şam’daki evine dün sabah saatlerinde düzenlediği operasyonda da biri Accuri’nin oğlu olmak üzere iki kişi öldü. Örgütün yazılı açıklamasında, “Ekrem Accuri’nin Şam’daki evi hedef alındı. Saldırıda Accuri’nin oğullarından biri yaşamını yitirdi” denildi. Suriye’nin resmi haber ajansı SANA, Accuri’nin oğlu ve torunun öldüğünü bildirdi.

Gazze ve Şam’da çifte saldırı: İsrail tansiyonu yükseltti

‘NETANYAHU ONAY VERDİ’

Kudüs Tugayları komutanının hedef alınmasıyla ilgili İsrail ordusunun açıklamasında, “İsrail Gizli Servisi Şin Bet ile ortaklaşa düzenlediğimiz saldırıda Gazze’de İslami Cihad’ın komutanı Beha Ebu’l Ata’yı hedef aldık” ifadesi kullanıldı. Operasyona İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından onay verildiği belirtilen açıklamada, “İslami Cihad’ın Gazze’deki faaliyetlerinin çoğunu fiiliyata geçiren Ebu’l Ata’nın saatli bir bomba gibi olduğu, İsrail vatandaşlarını ve askerlerini hedef alan operasyonlara doğrudan katıldığı” kaydedildi. Açıklamada, “Ebu’l Ata’nın ayrıca geçen yıl Gazze’den başlatılan sabotaj eylemlerinin çoğundan, 25 Ağustos 2019’da Sderot festival alanına roket atılması, aynı şekilde 1 Kasım 2019 tarihinde Sderot’a roket atılmasından” sorumlu olduğu dile getirildi. İsrail, İran’ın İslami Cihad’ı desteklediğini savunuyor.

MİSİLLEME TEHDİDİ

Kudüs Tugayları yaptığı yazılı açıklamada, saldırıda Ebu’l Ata ve eşinin öldüğünü ifade etti ve tüm birliklerde teyakkuz haline geçildiğini kaydetti. Saldırıya verilecek karşılığın sınırsız ve İsrail’in işlediği suç kadar büyük olacağı belirtildi. Kudüs Tugayları ayrıca Ebu’l Ata operasyonuna cevaben Sderot, Aşdod, Kudüs ve El-Hadira kentlerine roket saldırısı düzenlendiğini açıkladı. İsrail ordusu, dün sabahtan itibaren Gazze’den 170’e yakın roket atıldığı, bunlardan 60’tan fazlasının İsrail’e ait hava savunma sistemi ‘Demir Kubbe’ tarafından etkisiz hale getirildiğini kaydetti. İsrail savaş uçakları da Gazze’de saldırı başlattı. Saldırılarda bir Filistinlinin öldüğü belirtildi. Amerikan AP ajansı, Gazze’de son günlerde artan şiddetin İsrail’in bölgede İran’ın müttefiklerine karşı açık çatışma politikasını yansıttığı yorumunu yaparak, Netanyahu’nun bir süredir İran ile ilgili yaptığı sert açıklamalara dikkat çekti.

Gazze ve Şam’da çifte saldırı: İsrail tansiyonu yükseltti

HAMAS’TAN OHAL İLANI

Gazze’de Hamas’ın idaresindeki yönetimden yapılan açıklamada ise İsrail’in saldırısı nedeniyle hükümet binalarında olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiği ve bir sonraki emre kadar okulların tatil olacağı duyuruldu. Gazze’ye mal ticari girişinden sorumlu Raid Futuh, İsrail’in, Kerm Ebu Salim sınır kapısının kapatıldığını Filistin tarafına bildirdiğini açıkladı.

FİLİSTİN HÜKÜMETİ İSRAİL’İ KINADI

FİLİSTİN hükümeti, Kudüs Tugayları’nın önde gelen komutanlarından Beha Ebu’l Ata’nın İsrail tarafından öldürülmesini kınadı. Filistin Devlet Başkanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in Filistin vatandaşlarını ve mülklerini hedef alması sonucu abluka altındaki Gazze Şeridi’nde durumun kötüye gitmesinden kaynaklanacak olumsuzluklardan İsrail hükümetinin sorumlu olduğu kaydedildi. İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku’nun Yahudi asıllı milletvekili Ofer Kassif de, Netanyahu’nun kendisini kurtarmak için operasyon emri verdiğini söyledi.

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