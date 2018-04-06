Gazze sınırındaki gösterilerde 2 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze sınırında barışçıl gösterilerini sürdüren Filistinlilere ateş açması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda göstericinin yaralandığı bildirildi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Han Yunus'un doğu sınırında Usame Hamis Kadih (38) ile Gazze kenti sınırında Mecdi Ramazan Şebat isimli 2 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Ayrıca aralarında göz yaşartıcı gazdan etkilenenlerin de olduğu 250 kişinin yaralandığı kaydedildi. Gösterilerin başladığı geçen cumadan bu yana yaşamını yitiren Filistinli sayısı 24'e yükseldi.
Filistinlilerin abluka altındaki Gazze sınırında geçen cuma başlattıkları "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamındaki barışçıl gösterileri İsrail'in tehditlerine rağmen bugün de devam ediyor.
"BÜYÜK DÖNÜŞ YÜRÜYÜŞÜ"
Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yıl dönümü kapsamında geçen cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor.
Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine altı hafta boyunca devam etmeyi planlıyor. Gösterilerin altı hafta boyunca devam edecek olmasının bir sebebi de bu tarihte ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamış olması.
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