Gazetecinin katil zanlısı Almanya’da yakalandı
Bulgaristan’ın kuzeydoğusundaki Rusçuk şehrinde 6 Ekim’de öldürülen 30 yaşındaki gazeteci Viktoriya Marinova’nın katil zanlısının dün Almanya’da yakalanıp gözaltına alındığı bildirildi.
Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Cumhuriyet Başsavcısı Sotir Tzatzarov ve İçişleri Bakanı Mladen Marinov, Başbakanlık’ta düzenledikleri ortak basın toplantısında zanlının 21 yaşındaki Severin Krasimirov olduğunu açıkladı. Başsavcı Tzatzarov, cinayetle ilgili Marinova’nın profesyonel ve özel yaşamına kadar muhtemel tüm nedenlerin soruşturulduğu ancak ilk belirlemelerin saldırının “anlık bir olay” olduğunu gösterdiğini belirtti.
ESKİ BOKSÖRMÜŞ
Verilen bilgiye göre gazeteci Marinova, Tuna nehri kenarında yaptığı rutin koşu sırasında saldırıya uğradı. Krasimirov’un eski boksör olduğu ve eyleme geçmeden önce büyük miktarda alkol aldığı kaydedildi. Tzatzarov, Marinova’ya tecavüz eden ve yumruklayarak öldüren saldırganın suçlu bulunması durumunda 20 yıla kadar veya ömür boyu hapis cezası alabileceğini duyurdu. Severin Krasimirov 7 Ekim’de annesinin bulunduğu Almanya’ya gitmiş. Almanya’da mahkemede ifadesi alınacak Krasimirov’un Bulgaristan’a iadesi ve yargılanması için gerekli prosedürlerin sürdürüldüğü duyuruldu. AB genelinde yolsuzlukları araştıran Marinova, Rusçuk’ta TVN televizyonunda çalışıyordu. Öldürülmesi Avrupa çapında ses getirmişti.
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