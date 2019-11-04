Gaz odası gibi
Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de havadaki zararlı parçacık oranının Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) belirlediği seviyenin 20 kat kadar üstüne çıktığının belirlenmesi üzerine acil durum ilan edildi.
Dev bir ‘gaz odasına’ dönüştüğü belirtilen şehirde, okullar yarına kadar tatil edilirken, öğrencilere de 5 milyon maske dağıtıldı. Yüksek Mahkeme’nin kararıyla oluşturulan kurul, kamu sağlığını korumaya yönelik önlemler çerçevesinde kentte ve iki komşu eyalette bazı sınırlamalar getirdi. Kentte tüm inşaatlar bir hafta süreyle durduruldu, havai fişekler yasaklandı. Bugünden itibaren trafikten kaynaklanan hava kirliliğini azaltmak için tek-çift plaka uygulamasına geçilecek. Araçlar plakalarına göre belirli günlerde trafiğe çıkabilecek. Bazı işyerleri personellerinin evden çalışmasını istedi.
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