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    Gaz kurbanı aile dualarla Trabzon’a uğurlandı

    İHA
    07.02.2018 - 16:31 | Son Güncelleme:

    Almanya’nın Esslingen kentinde pazartesi günü evlerinde ölü bulunan Öztürk ailesinin dört ferdi, dualarla memleketleri Trabzon’a uğurlandı.

    KARBONMONOKSİT gazından zehirlenerek hayatlarını kaybeden Turgay Öztürk (29), Filiz Öztürk (29), Mert Öztürk (5) ve Minel Öztürk’ün (3) cenaze namazları, Stuttgart Feuerbach Yeni Cami’de kılındı. Stuttgart Başkonsolosu Ahmet Akıntı ve çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze namazını din görevlisi Eyüp San kıldırdı. Gaz kurbanı ailenin yakınları gözyaşları içinde tabutlara sarıldı. Cenaze namazının ardından dört kişinin naaşı Trabzon’a gönderildi. Cenazeler, Trabzon’un Düzköy ilçesi Çalköy Mahallesi’nde toprağa verilecek.

    Gaz kurbanı aile dualarla Trabzon’a uğurlandı

    Gaz kurbanı aile dualarla Trabzon’a uğurlandı

    Gaz kurbanı aile dualarla Trabzon’a uğurlandı

    Gaz kurbanı aile dualarla Trabzon’a uğurlandı

    Etiketler: avrupadan haberler , ALMANYA , Stuttgart , Esslingen , turgay öztürk , filiz öztürk
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