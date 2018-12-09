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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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GeriDünya Gaye Soyutok’un cansız bedeni bulundu
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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Haber: Ömer BİLGE
09.12.2018 - 12:33, Son Güncelleme:

Gaye Soyutok’un cansız bedeni bulundu

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Gaye Soyutok’un cansız bedeni bulundu

KKTC’nin Girne kentini Çarşamba günü vuran sel felaketinde uçurumu yuvarlanan otomobil içindeki 18 yaşındaki Gaye Soyutok’un cansız bedeni, 3 gün süren aramaların sonucunda, sel çamurunun 1.5 metre altında bulundu.

Şiddetli yağışların ardından Girne’yi vuran sel felaketinde 4 genç hayatını kaybetti. Araç içindeki Ahmet Kılınç (23), Tolga Bekçi (21) ve Günay Kandağ’ın (18) cesetlerine ertesi günü ulaşıldı.

Kayıp olan Gaye Soyutok, sel çamurunun boşaldığı Girne’nin Doğanköy bölgesindeki gölette gece gündüz arandı.

Gaye Soyutok’un cansız bedeni bulundu

TÜRKİYE’DEN ÖZEL EĞİTİMLİ KÖPEKLER GELDİ

Türkiye’den özel eğitimli köpeklerin de katıldığı arama çalışmaları dün akşam Gaye’nin cesedinin bulunmasıyla sonuçlandı. Genç kadının cansız bedeni, sel sularının taşıdığı çamurlu toprağın 1.5 metre altında bulundu.

Gaye Soyutok’un cansız bedeni bulundu

Gaye’nin cesedi otopsi yapıldıktan sonra ailesine teslim edilecek ve hayatını kaybeden diğer arkadaşları gibi Lefkoşa’nın Dikmen köyünde toprağa verilecek.

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