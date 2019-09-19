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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
19.09.2019 - 15:03, Son Güncelleme:

Gantz’dan Netanyahu'nun koalisyon çağrısına şartlı destek net

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Gantz’dan Netanyahu'nun koalisyon çağrısına şartlı destek net

İsrail'in eski Genelkurmay Başkanı ve seçimleri önde götüren Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "geniş katılımlı koalisyon hükümeti" kurma çağrısına kendi başbakanlığını şart koşarak yanıt verdi.

Mavi Beyaz İttifakı lideri Gantz, başkent Tel Aviv'deki parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Netanyahu'nun geniş katılımlı koalisyon hükümeti kurma teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gantz, İsrail Merkez Seçim Komisyonu'nun açıkladığı son verilere göre, partisinin seçimi önde götürdüğünü hatırlatarak, "Şu ana kadar açıklanan sonuçlar, seçimi Mavi-Beyaz'ın kazandığını ortaya koydu. Benim başbakanlığımda geniş katılımlı ulusal birlik hükümeti kuracağım." ifadelerini kullandı.
Koalisyon hükümeti kurmak için, meclise girmesi kesin gözüyle bakılan tüm partilerle görüşebileceklerini vurgulayan Gantz, "ancak hiçbir dayatmaya boyun eğmeyeceklerini" söyledi.

Gantz'ın konuşmasında Netanyahu’nun adını zikretmemesi dikkatlerden kaçmazken, Gantz'ın bu çağrısına Netanyahu'nun ne tür bir cevap vereceği ise
merak konusu.

Başbakan Netanyahu, bu sabah yaptığı görüntülü açıklamada, liderliğin kendisinde olduğu geniş katılımlı koalisyon hükümeti kurmak için Mavi-Beyaz İttifakı liderine çağrıda bulunarak, "Benny, geniş katılımlı birlik hükümeti kurulması bize bağlı. Haydi bugün herhangi bir saatte buluşalım ve bu süreci ilerletelim. Üçüncü kez seçimlere gidemeyiz." ifadelerini kullanmıştı.

Gantz'ın partisi arayı açıyor

İsrail Merkez Seçim Komisyonu, 17 Eylül'de yenilenen seçimlerde kullanılan oyların şu ana kadar yüzde 97'sinin sayıldığını duyurdu.
Komisyonun verilerine göre, Mavi-Beyaz'ın milletvekili sayısı 32'den 33'e yükselirken, Likud'un meclise göndereceği vekil sayısı 31'de kaldı.
Eski Savunma Bakanı ve koalisyon görüşmelerinde kilit role sahip olduğu ifade edilen Avigdor Liberman'ın partisi İsrail Evimiz'in de sandalye sayısı 1 eksilerek 8'e düştü.

İsrail'de yenilenen seçimlerde hiçbir parti 120 sandalyeli mecliste tek başına iktidara gelebilmek için gerekli 61 milletvekili sayısına ulaşamamıştı.

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