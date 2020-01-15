Gana'da iki yolcu otobüsü çarpıştı: 34 ölü, 54 yaralı

Gana'nın güneyindeki Dompoase kenti yakınlarında hatalı sollama yapan bir yolcu otobüsü karşı yönden gelen başka bir yolcu otobüsüne çarptı. Meydana gelen kazada 34 kişinin hayatını kaybettiği, 54 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.