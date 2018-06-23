Game of Thrones'un yıldızları evlendi
Dünyada izlenme rekorları kıran ve Türkiye'de "Taht Oyunları" adıyla gösterilen "Game of Thrones" televizyon dizisinin oyuncularından Kit Harington ve Rose Leslie dünya evine girdi.
Game of Thrones dizisinde "Jon Snow" karakteriyle ünlenen Kit Harington ile "Ygritte" karakterini canlandıran Rose Leslie, İskoçya'nın kuzeydoğusundaki Rayne Kilisesi'nde düzenlenen törenle evlendi.
Harington ve Leslie, 2012'de dizinin setinde tanışmıştı.
Ünlü çift geçen eylülde nişanlandıklarını duyurmuştu.
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