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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BBC Türkçe
09.08.2019 - 10:17, Son Güncelleme:

Game Of Thrones'un yaratıcıları '200 milyon dolara' transfer edildi

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Game Of Thrones'un yaratıcıları '200 milyon dolara' transfer edildi

Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinin yaratıcıları David Benioff ve DB Weiss Netflix'e transfer oldu.

ABD merkezli Variety dergisine göre altı stüdyonun yer aldığı transfer yarışı bir süre sonra Netflix, Amazon ve Disney arasında üçlü bir açık artırmaya dönüştü.

Variety, ikiliye yüz milyon dolar ile bir milyar dolar arasında olduğu tahmin edilen bir miktarın ödendiğini yazarken İngiltere'de yayımlanan The Guardian gazetesi bu bedelin 200 milyon dolar olduğunu aktardı.

Netflix yöneticisi Ted Sarandos "usta hikaye anlatıcılar" diye nitelediği ikiliyi kadrolarına kattıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Benioff ve Weiss, Game of Thrones'un yayıncısı olan HBO'ya teşekkürlerini ileterek, "HBO ile 10 yıldan uzun süren güzel bir dönem geçirdik ve bize kendimizi evimizde hissettiren herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İkili, Netflix ekibiyle aynı 1980'ler film sahnelerini hatırladıklarını, aynı kitapları sevdiklerini ve aynı hikaye anlatma imkanlarından heyecanlan duyduklarını söyledi ve "Netflix bizi davet ettiği için onur duyuyoruz" dedi.

Netflix bu sayede dünya çapındaki abone sayısını artırmayı umuyor.

Şirketin abone sayısı yılın ikinci çeyreğinde tahminlerin altında kalarak 2,7 milyon artış göstermiş, bu da Netflix hisselerinde yüzde 10 değer kaybına yol açmıştı.

HBO Game of Thrones'un öncesini anlatan bir diziyi en erken 2020'de yayına almaya hazırlanıyor.

Benioff ve Weiss, Game of Thrones dizisiyle 47 Emmy ödülü almış, 160 ödüle aday gösterilmişti.

Bir Star Wars üçlemesinin prodüktörlüğünü ve yazarlığını yapmakta olan ikili önümüzdeki ay 32 Emmy ödülü için daha yarışacak.

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