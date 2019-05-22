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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
22.05.2019 - 09:57, Son Güncelleme:

Gabon'da kevazingo kerestesi skandalı

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Gabon'da kevazingo kerestesi skandalı

Gabon'da Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun, değerli bir ağaç olan kevazingo kerestesi yüklü 353 konteynerin limanda kaybolması skandalının ardından, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Pierre Claver Maganga Moussavou ile Orman ve Çevre Bakanı Guy Bertrand Mapangou'yu görevden aldığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Gabon Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Moussavau ile Mapangou'nun görevlerine son verildiği belirtildi.     

Orman ve Çevre Bakanlığı başbakanlığın doğrudan yetki alanına bağlandı, Mapangou'nun yerine ise hiçbir isim atanmadı.     

Açıklamada, görevden alınmalarla ilgili sebep açıklanmazken, Bongo'nun ülke gündemini bir süredir meşgul eden kevazingo kerestesi dolu 353 konteynerin limanda kaybolması skandalı nedeniyle bu iki ismin görevine son verdiği belirtiliyor.     

Şubat ve Mart aylarında, başkent Libreville'deki Owendo limanında Çinli şirketlere ait 2 depoda, ihracatı yasak olan, yaklaşık 7,8 milyon dolar değerinde 5 bin metreküp kevazingo kerestesi bulunmuştu.     

Olayla ilgili bazı şüpheliler tutuklanmış ve kerestelere el konulmuştu. Ancak mayıs ayında 353 konteynerin ortadan kaybolduğu ortaya çıkmıştı.     

Medyada, "kevazingogate" olarak adlandırılan skandalda, kevazingo kerestelerinin başka bir ağaç adı verilerek ihraç edildiği iddia edilmişti.     

Sivil toplum kuruluşları ve muhalefet, Orman ve Çevre Bakanının istifasını istemişti.   Kevazingo kerestesi, tapınakların kapı girişleri ile çay ve toplantı masalarının yapımında kullanılan Asya'da oldukça değerli bir kereste olarak görülüyor.     

Gabon, kevazingo ağaçlarının yasadışı kesimi tehlikeli seviyelere ulaştığı için geçen yıl bu ağaçın kerestesinin ihracatını yasaklamıştı.  

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