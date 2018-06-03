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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
03.06.2018 - 09:40, Son Güncelleme:

G7 üyesi 6 ülke ABD'ye karşı birleşti!

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G7 üyesi 6 ülke ABD'ye karşı birleşti!

G7 üyesi altı ülkenin maliye bakanları ile Avrupa Birliği (AB), Kanada'da bir araya geldikleri üç günlük zirvenin ardından ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin'i, Amerika'nın çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği yeni gümrük vergilerinden dolayı eleştirdi.

ABD'nin de dahil olduğu dünyanın en büyük ekonomilerine sahip gelişmiş yedi ülkeden oluşan G7 grubu üyesi altı ülke bakanları Washington'a yeni vergilerin çekilmesi çağrısı yaptı.

ABD'nin ithal edilen çeliğe yüzde 25 ve alüminyuma yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulamasının yürürlüğe girmesiyle karardan etkilenen ülkelerin de tepkisi sert oldu.

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire 'birkaç gün içinde ticaret savaşı başlayabileceği' uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yeni gümrük vergilerine desteğini yineleyip 'ABD'nin yıllarca ticarette diğer ülkeler tarafından kazıklandığını' yazdı.

Trump, çelik ithalatına getirilen gümrük vergilerinin 'ulusal güvenlik için hayati önemde olduklarını' söylediği, ABD'nin çelik üreticilerini koruyacağını ifade etti. Trump ayrıca Amerikan şirketlerinin Avrupa ve diğer bölgelerde karşılaştıkları sorunlardan şikâyetçi oldu ve "Artık akıllı davranma zamanı" dedi.

Kanada'nın Whistler kentinde düzenlenen G7 toplantısında AB ile Kanada, ABD'ye misillemede bulunacakları uyarısını yaptı. ABD Hazine Bakanı Mnuchin ise ABD'nin küresel ekonomideki liderlik konumundan vazgeçmediklerini, diğer ülkelerin eleştirilerini Trump'a ileteceğini söyledi.

G7 üyesi 6 ülke ABDye karşı birleşti

Görüşmeler sonunda ortak açıklama yapılmadı. BBC'nin Kuzey Amerika muhabiri Chris Buckler, ortak açıklama yapılmamasının fikir ayrılıklarına işaret ettiğini dile getirdi.

Gelecek hafta sonu G7 Liderler Zirvesi, Trump'ın da katılımıyla Kanada'nın Quebec eyaletinde düzenlenecek.
1998'den 2014'e kadar sekiz ülkenin üyesi olduğu ve 'G8' olarak bilinen büyük ekonomilere sahip ülkelerin oluşturduğu grup, 2014'te Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesiyle gruptan çıkarılmasıyla 'G7' olarak anılmaya başlandı.

G7 üyesi ülkeler, Kanada, Almanya, Fransa, İtalya, Japonya, İngiltere ve ABD.

ABD'NİN ÇİN TEMASLARI

G7 ülkelerinin maliye bakanlarının görüşmeleri sürerken ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross da Çin'in Başbakan Yardımcısı Liu He ile Pekin'de bir araya gelip ticari ilişkilerde yaşanan gerilimi dindirmek için temaslarda bulundu.

Çin'in resmi haber ajansı Şinhua, ABD'nin ticaret yaptırımları uygulaması durumunda ABD ile Çin arasındaki tüm ticari görüşmelerin hükümsüz sayılacağını duyurdu.

Şinhua haber ajansı, Çin'in ABD dahil birçok ülkeden ithalatı artırmayı hedeflediğini, ülke içi taleplerin Çin'in ulusal stratejinin parçası olduğunu söyledi.

ABD Ticaret Bakanı Ross, Çin ile ABD arasında genişleyen ticaret açığının daraltılması için Pekin ile tarım ve enerji anlaşmaları yapılmasını amaçlıyor.

1 HAZİRAN'DAN İTİBAREN YÜRÜRLÜKTE

AB, Kanada ve Meksika'yla yapılan görüşmelerin sonuçsuz kaldığını ifade eden Ross, ithal çeliğe getirilen yüzde 25, alüminyuma getirilen yüzde 10 ek vergilerin 1 Haziran Perşembe günü yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Kanada, Meksika, ve AB, 2017 yılında ABD'ye 23 milyar dolar değerinde çelik ve alüminyum ihraç etmişti. Bu da, ABD'ye geçen yıl ihraç edilen toplam 48 milyar dolar çelik ve alüminyumun neredeyse yarısına denk geliyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Trump'a ek gümrük vergilerinin 'yasa dışı' olduğu uyarısında bulunmuştu, Trump ise Macron'a 'AB ile ticaretin dengelenmesi gerektiğini' söyledi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau da ABD'nin getirdiği ek gümrük vergilerinin 'kesinlikle kabul edilemez' olduğunu ifade etti.

Kanada 1 Temmuz'dan itibaren ABD ürünlerine gümrük vergisini yüzde 25'e yükselteceklerini açıkladı. Amerikan çeliği, yoğurt, viski ve öğütülmüş kahve bu ürünler arasında.

Meksika Ekonomi Bakanlığı da çelik, bazı domuz ürünleri, elma, yabanmersini ve peynire yeni gümrük vergisi planını duyurdu.

G7 üyesi 6 ülke ABDye karşı birleşti

 

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